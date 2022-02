Pläne gebilligt: So soll das neue Edeka-Center aussehen

Von: Klaus Greif

Teilen

Diese Visualisierung des Münchner Architekturbüros MKNG zeigt, wie der neue Edeka-Markt an der Bahnlinie aussehen wird. © Privat

Der neue Edeka-Markt anstelle der abgerissenen City-Galerie darf gebaut werden. Der Bauausschuss billigte jetzt die Pläne, die nach der ersten heftigen Kritik im Stadtrat vor einem halben Jahr leicht geändert neu vorgelegt wurden.

Germering – Im vergangenen Juni präsentierte Edeka Pläne im Bauausschuss für den Neubau der City-Galerie, die auf heftige Ablehnung der Stadträte stießen. Moniert wurde vor allem die schwarze Blechfassade und die Tatsache, dass die notwendigen Stellplätze im ersten und zweiten Stock des Neubaus in einem Parkdeck nachgewiesen wurden. Gefordert wurde zudem einen attraktivere und größere Gastronomie im Neubau.

Der Abriss der City-Galerie ist vollendet. Was aktuell auf dem Areal geschieht, ist laut Architekt Michael Iking Teil des nachhaltigen Bauens, das man sich vorgenommen hat. Der Beton das Altbaus ist zerkleinert worden und wird jetzt zur Verfüllung der Baugrube verwendet. Auch andere Wertstoffe aus dem Altbau wie Stahlträger sind laut Iking nicht entsorgt, sondern für andere Bauvorhaben verkauft worden. © mm

Weil für das Areal an der Bahnlinie zwar Baurecht besteht, Edeka aber Befreiungen benötigt, um die Baugenehmigung zu erhalten, forderten die Stadträte Nachbesserungen. Es sollte vor allem noch einmal geprüft werden, ob nicht wie bisher eine Tiefgarage verwirklicht werden könnte. Die größte Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplans ist laut Stadtbaumeister Jürgen Thum eben den geplanten Parkdecks geschuldet. Die dafür notwendigen rund 2800 Quadratmeter werden der Geschossfläche zugeschlagen, die dann um diesen Betrag überschritten wird – eine Tiefgarage müsste nicht angerechnet werden.

Großer Gastrobereich

Die jetzt von Architekt Michael Iking im Ausschuss vorgestellte Neuplanung kam den Forderungen in einigen Punkten entgegen. Der neue Markt bekommt jetzt eine helle Außenhaut, die teilweise auch begrünt wird. Die Gastro-Flächen im Erdgeschoss und im ersten Stock des Neubaus sind einerseits vergrößert worden. Andererseits entsteht auf dem Platz zum Kreisverkehr hin eine Freischankfläche vor dem dort geplanten Backshop.

Die könne Iking zufolge sowohl vom Backshop als auch vom Gastronomiebetrieb im Stock darüber genutzt werden. Welche Art von Gastro im Obergeschoss einzieht, stehe aber noch nicht fest. Der dortige Pächter kann sich aber auch über eine Loggia für Außenbewirtung freuen. Große Bäume auf dem Platz vor dem Café-Bereich, neben dem sich auch der Haupteingang befindet, sowie entlang der Gabriele-Münter-Straße sollen für zusätzliche Attraktivität sorgen.

Tiefgarage zu teuer

Was sich im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen nicht geändert hat, war der Stellplatznachweis. Wer den Markt mit dem Auto besucht, muss künftig in eines der Parkdecks im Obergeschoss des östlichen Bereichs fahren. Im ersten Stock parkt man dann genau vor einem dort angesiedelten Getränkemarkt. Die früheren Stellplätze vor der Post an der Gabriele-Münter-Straße sind künftig vor allem für Lastenräder und Fahrräder reserviert.

FFB-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser FFB-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Fürstenfeldbruck – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

SPD-Fraktionssprecher Daniel Liebetruth kündigte trotz der Verbesserungen an, dass die SPD den Befreiungen nicht zustimmen werde. Seiner Meinung nach entstehe ein Gebäude, das nach 30 Jahren wieder abgerissen werden soll. Das Grundstück befinde sich in einer Triple-A-Lage, so Liebetruth. Da hätte er sich mehr erwartet: „Wir brauchen Wohnungen und Platz für soziale Einrichtungen.“ Stadtbaumeister Thum wies ihn allerdings darauf hin, dass für den Bereich im Bebauungsplan Einzelhandel vorgeschrieben ist. Wohnungen können dort nicht gebaut werden.

Liebetruths Fraktionskollege Christian Gruber forderte, dass noch einmal geprüft werden soll, ob doch eine Tiefgarage gebaut werden kann. Seiner Meinung nach würde dies verhindern, dass das Gebäude in 30 Jahren wieder abgerissen wird. Diese Einschätzung wies Architekt Iking zurück. Das jetzt abgerissene Gebäude habe ja eine Tiefgarage gehabt. Dass jetzt darauf verzichtet wird, liegt an der Größe des Marktes: „Eine Tiefgarage rechnet sich hier einfach nicht.“

Öffentliches Parkdeck?

Franz Senninger (CSU) war zwar auch der Ansicht, dass der jetzt vorgestellte Neubau kein Juwel ist. Er gestand dem Bauherren aber auch zu, dass es Sachzwänge gibt: „Ein Lebensmittel-Markt wird wahrscheinlich nie besonders attraktiv werden.“ Er freue sich über die vorgestellten Änderungen.

Franz Hermansdorfer (FWG) gab zu bedenken, dass die City-Galerie abgerissen wurde, weil sie nicht attraktiv genug war. Er war zudem der Meinung, dass die Parkdeck-Lösung nicht so schlecht ist. Man könnte die Plätze dort möglicherweise mithilfe eines Park-Leit-Systems auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das könne geprüft werden, meinte Architekt Michael Iking.

OB Andreas Haas war zwar auch der Meinung, dass bei der Überplanung des Areals Chancen vertan worden seien. Das Problem sei hier aber vor allem gewesen, dass Baurecht bestehe, das die Stadt nicht entziehen kann. Bei der Abstimmung waren dann die zwei SPD-Vertreter die einzigen, die das Vorhaben ablehnten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.