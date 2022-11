Bibliothek nach Corona-Delle auf dem Weg der Besserung

Von: Klaus Greif

Eine der wenigen Live-Veranstaltungen, die zu Beginn des Jahres in der Stadtbibliothek durchgeführt wurden: Musik-Kabarettist Ecco Meinecke präsentiert den ersten Jahresrückblick 2022. archivfoto © mm

Die Stadtbibliothek kehrt nach den ersten zwei Coronajahren langsam zurück in die Normalität.

Germering – Der jetzt von Leiterin Christine Förster-Grüber vorgelegte Budgetbericht über das erste Halbjahr 2022 fällt allerdings noch etwas zurückhaltend aus. Zu Beginn des Jahres hätten die Pandemie-Vorgaben den Besuch und die Nutzung der Bibliothek nach wie vor beschwerlich gemacht, bilanziert die Bibliothekarin.

Das werde auch in den Nutzerzahlen deutlich, so Förster-Grüber. Erst als die Einschränkungen im Mai schrittweise zurückgefahren wurden, seien diese Zahlen langsam wieder gestiegen. Auch Live-Veranstaltungen seien ab Mai wieder verstärkt möglich geworden.

Ausleihzahlen steigen wieder

Von Januar bis Ende Juni wurden aus der Bibliothek insgesamt 118 380 Medien, darunter 17 245 digitale, ausgeliehen. Das ist zwar eine deutliche Steigerung gegenüber 2021 (94 092) und 2020 (109 874). Allerdings lag diese Zahl im letzten Vor-Coronajahr 2019 noch bei 135 723. Aus Sicht von Christine Förster-Grüber verdeutlichen diese Zahlen, dass die Nutzung der Stadtbibliothek wieder etwas an Fahrt aufnimmt. Ob aber die Werte der Zeit von vor Corona wieder erreicht werden, könne nicht vorhergesagt werden.

Die Zahl der Neuanmeldungen von Bibliothekskunden spricht ebenfalls für eine Rückkehr zur Normalität. In den ersten sechs Monaten wurden 526 neue Ausweise ausgestellt – nur zwei weniger als im ersten Halbjahr 2019. Allerdings wurden Ende Juni nur 3377 Kunden mit einem gültigen Ausweis gezählt – vor drei Jahren waren es noch 4046. Die Zahl der Neuanmeldungen hat also die größere Zahl der Austritte in den ersten zwei Coronajahren noch nicht wett gemacht.

Insgesamt hat die Bibliothek im ersten Halbjahr 65 Veranstaltungen angeboten die sich überwiegend an Kinder, Schüler und Familie richteten. Führungen für Kinder und die Reihe Bilder-Buch-Kino zählten ebenso dazu wie ein neuartiges Angebot während der Osterferien. Weil in diese Zeit noch keine Live-Veranstaltungen im Haus selbst erlaubt waren, wurde das Ferienprogramm nach außen verlegt: Jeden Tag wurde im Stadtgebiet ein großes Osterei versteckt, das die Kinder suchen mussten. Hinweise auf den Ort wurden im Internet gegeben. Das Angebot wurde laut Förster-Grüber sehr gut angenommen.

Digitale Medien weiter im Aufwind

Der Bestand an Büchern und anderen Medien, die in der Bibliothek stehen, ist seit 2019 von 51 550 auf jetzt 46 291 gesunken. Allerdings ist im Gegenzug die Zahl der Medien, die man sich online ausleihen kann, ähnlich stark gestiegen, nämlich von 17 516 auf 21 229. Die Nachfrage nach E-Medien ist laut Christine Förster-Grüber ungebrochen, obwohl die Rahmenbedingungen für Bibliotheken zum Erwerb der Lizenzen nach wie vor schlecht seien.

Das Angebot an E-Learning-Kursen wurde wegen der gestiegenen Nachfrage um eine Komponente erweitert. Der Online-Verbund DigiBObb, dem die Bibliothek angehört, hat dafür berufliche Fortbildungen des Anbieters LinkedIn erworben.

Neuer Service für Geflüchtete

Seit 2015 kümmert sich die Stadtbibliothek verstärkt darum, die Angebote für Geflüchtete auszuweiten. Auf die mit dem Ukrainekrieg gestiegene Zahl von Flüchtlingen wurde jetzt besonders reagiert. An der Glasfassade des Hauses wurde ein Willkommensplakat mit Erstinformationen in ukrainischer Sprache ausgehängt. Der Bibliotheksflyer wurde ins Ukrainische übersetzt und für den Spracherwerb wurden entsprechende Kurse angeschafft. Außerdem wurden Kinder- und Erwachsenen-Bücher auf Ukrainisch und Russisch gekauft.

