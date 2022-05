„Uns braucht nicht bange zu sein:“ Bibliothek hat Pandemiejahr bewältigt

Teilen

Auch die Stadtbücherei von Corona betroffen. © Symbolfoto: dpa / Martin Schutt

Die Stadtbibliothek sieht sich gut aufgestellt und für die Zukunft wettbewerbsfähig. Das wurde bei der Bilanz des Jahres 2021 deutlich, die die Leiterin Christine Förster-Grüber jetzt im Hauptausschuss präsentierte.

Germering – Das Jahr war bestimmt von coronabedingten Schwierigkeiten, aber auch von Neuerungen.

„Ohne digital geht nichts mehr“, sagte Förster-Grüber. Denn die elektronischen Medien nehmen mit 12,55 Prozent unter den Ausleihen mit Abstand den ersten Platz ein. Insgesamt waren es im vergangenen Jahr mit knapp 258 000 um 800 mehr im Vergleich zu 2020. Mit rund sieben Prozent nahmen Brettspiele Platz zwei dieser Bilanz ein.

Verbund mit anderen

Bewährt hat sich im Bereich der E-Medien laut Förster-Grüber dabei vor allem der Verbund mit elf anderen Bibliotheken, durch den etwa 20 000 Medien bereitgestellt werden können. Allerdings wies die Bibliotheksleiterin auf rechtliche Grenzen hin, die durch einige Verlage gesetzt würden. Mit einigem Missmut, so Christine Förster-Grüber, müsse sie zur Kenntnis nehmen, dass mit der Lizenz-Freigabe oft bis zu einem Jahr gewartet werden muss. „Dabei ist gerade bei Sachbüchern Aktualität sehr wichtig“, erklärte die Expertin.

Entgleisungen

Förster-Grüber berichtete aber auch darüber, dass zwei im Frühjahr 2021 neu geschaffene Medien gut angenommen worden seien. Das sind zum einen die „Tonies“, ein Hörmedium insbesondere für Kleinkinder. Außerdem im Angebot ist der europaweit angebotene Streamingdienst „filmfriend“. Der bietet deutsche und internationale Spiel- sowie Dokumentarfilme und ist Nutzern der Bibliothek mit Ausweis zugänglich.

Die Neuerungen hätten mit dazu beigetragen, einigermaßen vernünftig durch die Pandemie zu kommen, einschließlich einer zweieinhalb Monate dauernden vollkommenen Schließung. Das Call&Collect-Konzept sorgte laut Förster-Grüber dafür, diese Beschränkungen sowie die 2G- und 3G-Regelungen zu überbrücken. Förster-Grüber berichtete von einigen verbalen Entgleisungen wegen der Beschränkungen. „Die meisten haben sich aber gut auf die sich oft ändernden Regelungen eingestellt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Als positiv bewertete Förster-Grüber, dass das Late-Night-Learning für Schüler wieder möglich ist. Es bietet Schülern und Auszubildenden die Möglichkeit, sich an ausgewählten Donnerstagen von 19 bis 22 Uhr in Ruhe auf Prüfungen vorzubereiten. „Ich hoffe, dass es weiter gut angenommen wird.“

Neues Logo

Dieses Angebot ist mit ein Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Zu der gehören ebenso Lesungen, Vorträge und die Beteiligung am Ferienprogramm der Stadt Germering. In diesem Zusammenhang erwähnte Förster-Grüber, dass noch in diesem Jahr ein neues Logo geschaffen werde. „Es soll die organisatorische Zugehörigkeit zur Stadt grafisch besser verdeutlichen.“

Nicht nur deswegen zog OB Andreas Haas (CSU) das Fazit: „Um die Bücherei braucht uns nicht bange zu sein.“ Thuy Wegmaier (CSU) hob das schnelle Reagieren auf immer wieder neue Corona-Regeln hervor. Christian Gruber (SPD) schloss sich dem an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.