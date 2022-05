Stadthalle kommt gut durch die Pandemie

Von: Klaus Greif

Die Stadthalle in Germering. © Hans Kürzl

Die Stadthalle ist überraschend gut durch das Corona-Jahr 2021 gekommen. Der stellvertretende Leiter Christian Jonczyk präsentierte im Betriebsausschuss einen Halbjahresbericht, der fast nur Positives enthielt.

Germering – Der Stadthalle wird seit Jahren ein sogenannter budgetierter Verlust erlaubt, der eingehalten werden muss. Im Corona-Jahr 2021 hätte das Haus demnach ein Minus von rund zwei Millionen Euro machen dürfen. Man habe dieses Budget nicht nur eingehalten, berichtete Jonczyk den Mitgliedern des Ausschusses. Erstaunlicherweise lag der Verlust sogar um rund 361 000 Euro unter dem Ansatz.

Einer der Gründe für diese auch aus Sicht von OB Andreas Haas nicht so schlechte Entwicklung waren die staatlichen Corona-Hilfen. 2021 gab es aus dem Programm Neustart Kultur 66 000 Euro. Schon 2020 flossen der Stadthalle rund 300 000 Euro an Fördermitteln aus der November- und Dezemberhilfe zu, die aber erst in der Bilanz des Jahres 2021 auftauchen.

Einen zweiten Grund für das positive Ergebnis beschrieb Jonczyk so: „Wir haben zwar weniger Einnahmen, aber dafür auch weniger Ausgaben gehabt.“ Damit meinte er die Tatsache, dass wegen des Lockdowns weniger Veranstaltungen durchgeführt worden als normal. Der eh schon vorsichtige Ansatz, im ganzen Jahr 250 000 Euro durch den Kartenverkauf einzunehmen, wurde mit 110 000 Euro nicht annähernd erreicht.

Weniger Nebenkosten

Auch die Erlöse aus Saal-Vermietungen sanken zwar stark. Im Gegenzug gingen aber auch die Kosten für Strom, Gas und Reinigung zurück. Insgesamt mussten dafür rund 80 000 Euro weniger ausgegeben werden.

Auch bei den geplanten Investitionen hat die Stadthalle im Vorjahr weniger ausgegeben als erwartet. Allerdings liegt dies vor allem daran, dass die Erneuerung der LED-Pendelleuchten für den Orlandosaal wegen Lieferengpässen erst in diesem Jahr installiert wurden.

Neue Wasserleitungen und LED-Leuchten

Bei einem Rundgang durchs Haus vor Beginn der Sitzung erklärte Bauamtsvertreterin Heike Thorwächter den Stadträten den Stand der seit Jahren laufenden Sanierungsmaßnahmen. Dabei stellte sich bei einem Wasserschaden an der Sprinklerzuleitung im November heraus, dass es keine getrennten Absperrvorrichtungen für die einzelnen Verbraucher gab. Um den Schaden zu begrenzen, mussten neben der Stadthalle auch die Bibliothek, die Gaststätte und die Wohnungen komplett vom Wassernetz getrennt werden. Dies wurde nach der Erneuerung der Wasserleitung geändert.



Die aufwendigste Investition konnten die Stadträte im Orlandosaal begutachten. Hier wurden in den Osterferien die neuen LED-Pendelleuchten eingebaut. Sie sparen dem Technischen Stadthallenleiter Christian Jonczyk zufolge Stromkosten und haben auch eine längere Laufzeit als die alten Lampen. Ausgetauscht wurden im Zuge dieser Maßnahme auch die in der Decke eingebauten Spotlights, die jetzt auch LED-Licht spenden.

