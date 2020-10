Corona-Verluste etwas geringer als erwartet

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzlage der Stadt sind nicht ganz so schlimm wie noch vor drei Monaten gedacht. Sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei der Lohn- und Einkommenssteuer hat sich die Lage leicht verbessert. Die Jahre ab 2021 werden aus Sicht von Kämmerer René Mroncz aber prekär.

Germering – Bei seinem Halbjahresbericht über die Entwicklung des Haushalts im Juli befürchtete Kämmerer René Mroncz noch einen Rückgang der Gewerbesteuer wegen Corona von 20 auf 15 Millionen Euro. Bei der Lohn- und Einkommen- sowie der Umsatzsteuer erwartet er ein Minus von insgesamt 3,2 Millionen Euro. Jetzt, drei Monate später, hat sich die Situation leicht verbessert, sagte OB Andreas Haas jetzt im Hauptausschuss. Ein Grund zur Entwarnung sei dies aber noch lange nicht.

Die neuesten Zahlen zur Haushaltsentwicklung, die Mroncz den Stadträten vorlegte, stimmen zunächst tatsächlich etwas optimistisch. Demnach sinken die Einnahmen Gewerbesteuer wohl nur auf rund 17,5 Millionen Euro. Auch das Loch bei Einkommens-, Lohn- und Umsatzsteuer wird mit einem Minus von rund 1,7 Millionen Euro weniger tief werden.

Es wird weiter gebaut

Hinzu kommt, dass Mroncz auch eine erfreuliche Nachricht überbringen konnte: „Die Bautätigkeit lässt nicht nach.“ Deswegen ist bei der Grunderwerbssteuer zum Jahresende mit einem Plus von rund 820 000 Euro auf dann 3,3 Millionen Euro zu rechnen.

Wegen Corona hat die Stadt aber auch direkte Verluste. Bei der Stadthalle entfallen Einnahmen von rund 500 000 Euro. Die Stadtwerke rechnen wegen der Schließung von Freibad und Hallenbad mit einem Fehlbetrag von rund 675 000 Euro. Die Rückerstattung von Gebühren wegen der Kita-Schließungen schlagen mit rund 120 000 Euro Buche. Und für Hygiene- und Schutzmaßnahmen musste die Stadt bislang rund 45 000 Euro zusätzlich ausgeben. Mit der Absage von Stadtfest und Christkindlmarkt hat die Stadt dagegen rund 60 000 Euro eingespart.

Beim Blick aufs Ganze sah es René Mroncz einerseits als erfreulich an, dass der Haushalt 2020 Bestand haben werde: „Wir brauchen keinen Nachtragshaushalt.“ Nach den aktuellen Berechnungen hat die Stadt zum Jahresende immer noch einen Überschuss von rund 5,8 Millionen Euro – in der ursprünglichen Haushaltsplanung waren dies aber noch rund zehn Millionen Euro. Möglich wird dies auch, weil Investitionen wie die Erweiterung des Feuerwehrhauses an der Augsburger Straße verschoben wurden. In den Jahren ab 2021 fehlen deswegen rund 16 Millionen Euro. Mroncz: „Das ist prekär.“ Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung des Stadtrates habe deswegen schon zweimal getagt. Ein Maßnahmenprogramm zur Konsolidierung der städtischen Finanzen werde ausgearbeitet.