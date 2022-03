CSU setzt sich für Kreuzlinger Feld-Pläne ein

Von: Klaus Greif

Der Investor hat eine Werbekampagne gestartet. © Zagermann

Die CSU tritt offensiv für die geplante Bebauung am Kreuzlinger Feld ein. Mit einer Informationskampagne sollen die Germeringer überzeugt werden, beim Bürgerentscheid am 24. April mit Nein zustimmen und ihn abzulehnen.

Germering – Im Rahmen einer Online-Konferenz erklärte Orts- und Fraktionschef Oliver Simon gestern, dass die CSU zu dem stehe, was sie schon im Wahlprogramm gefordert habe: Das Kreuzlinger Feld soll so bebaut werden, wie es vom Stadtrat nach jahrelangen Beratungen und Diskussionen beschlossen wurde. Die CSU werde deswegen ab sofort eine Kampagne starten, bei der die Bürger in Gesprächen, mit Flyern, Plakaten, Anzeigen und im Internet informiert und aufgeklärt werden sollen, um was es am 24. April geht.

Bezahlbarer Wohnraum

Das Projekt Kreuzlinger Feld schaffe nicht nur bezahlbaren Wohnraum, so Simon. Es ermögliche unter anderem auch, dass das seit Jahren verfolgte Projekt des Mehrgenerationenwohnens realisiert werden kann. Noch wichtiger sei aber, dass die Stadt hier die Möglichkeit habe, eine dringend benötigte vierzügige Grundschule zu bauen – ein anderes Grundstück in Germering gebe es nicht. Sollte das Projekt Kreuzlinger Feld scheitern, bliebe nur die Möglichkeit, die Schulen an den bestehende Standorten auszubauen. Das käme nicht nur teurer, sondern sei auch schwieriger umzusetzen.

Oliver Simon und mit ihm die Stadträte Sandra Andre, Marcus Breu und Benedikt Nesselhauf hoffen auf eine möglichst hohe Beteiligung beim Bürgerentscheid. Mit einer Informationskampagne wollen sie die aus ihrer Sicht bisher schweigende Mehrheit zur Abstimmung bewegen. Marcus Breu berichtete unter anderem, dass er immer wieder von Germeringern angesprochen werde, die sich eine Umsetzung der Planung wünschen. Unter anderem auch, weil dann eine bislang fehlende Einkaufsmöglichkeit für die Bewohner im Nordwesten der Stadt realisiert werde.

Umfangreiche Beteiligung

Oliver Simon wies darauf hin, dass der Stadtrat auf die Forderungen der Bürgerinitiative lebenswertes Germering, die den Bürgerentscheid erreicht hat, immer eingegangen sei. Es habe nicht nur eine umfangreiche Bürgerbeteiligung stattgefunden. Auch das Maß der Bebauung sei reduziert und die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum umgesetzt worden. Nach den Grundsätzen der sozialen Bodennutzung (Sobon) entstehen rund 190 Wohnungen, die 30 Jahre lang der Sozialbindung unterliegen.

Auch die Forderungen nach mehr Klimaschutz seien berücksichtigt worden, unter anderem mit begrünten Innenhöfen und einer Promenade, die für die Durchlüftung der Stadt wichtig ist. Dass man natürlich dennoch Boden versiegelt, sei klar: „Das ist so, wenn ich baue.“ Das würde aber auch die Bürgerinitiative tun, die sich ja nicht gegen eine generelle Bebauung ausspreche. Die CSU sei für ein „Germering mit Perspektive“, für ein „lebenswertes Germering“ und ein „Germering für alle“, so die Titel der drei Flyer.

