CSU will Wildtiere und Pflanzen schützen

Von: Klaus Greif

Rehe gehören zu den Leidtragenden des verstärkten Zustroms von Spaziergängern in den Wäldern und Feldern auch rund um Germering. Die CSU möchte jetzt über richtiges Verhalten in der Natur aufklären. © mm

Die Stadtratsfraktion der CSU setzt sich für einen stärkeren Schutz des Waldes, der Felder und der Wildtiere auf Germeringer Flur ein. In einem Antrag fordert sie das Aufstellen von großformatigen Hinweisschildern.

Germering – Hintergrund des Antrags von Manuela Kreuzmair, Johannes Kirmair und Benedikt Nesselhauf ist die zunehmende Nutzung der Naturflächen rund um das Stadtgebiet durch Jogger, Fahrradfahrer, Spaziergänger, Hunde-Gassi-Gänger und Erholungssuchende. Vor allem auch im Zuge der Pandemie sei dieses veränderte Freizeitverhalten deutlich spürbar geworden.

Dies habe eindeutige Kehrseiten, schreiben die CSU-Stadträte. Viele Besucher würden sich nicht an Wege halten, sondern direkt durchs Unterholz oder quer über landwirtschaftlich genutzte Flächen laufen. Das gelte auch für Fahrradfahrer. Dieses Verhalten zerstöre Pflanzen sowie junge Baumtriebe und damit den klimaschützenden Wald von morgen. Auch die Tiere setze dies unter erheblichen Stress. Weil immer mehr Müll in der Natur landet, werde nicht nur das Ökosystem Waldboden bedroht. Wildtiere würden Müll mit Essbarem verwechseln und in der Folge qualvoll ersticken.

Ein weiteres Problem sei, dass viele Hundebesitzer ihre Vierbeiner ohne Leine durch den Wald laufen ließen. Befragungen bei Waldbesitzern und zuständigen Revierjägern habe ergeben, dass die Zahl der durch Hunde getöteten Rehe stetig zunehme. Waren es 2020 lediglich acht, lag die Zahl 2021 bei etwa 20. Erste Zahlen für den Zeitraum Januar bis Ende April 2022 lassen der CSU zufolge vermuten, dass dieser Trend an getöteten Rehen weiter ansteigen wird.

Um Tiere, Wälder und Felder zu schützen, setzen Manuela Kreuzmair, Johannes Kirmair und Benedikt Nesselhauf auf verstärkte Informationen. Sie wollen, dass die Stadt große Hinweistafeln an den Zugängen der Wälder sowie an Wegesrändern auf der Flur aufstellt. Auf den Tafeln soll über das richtige Verhalten im Wald und auf den Feldern aufgeklärt werden. Dieses Vorgehen bringt aus Sicht der drei CSU-Stadtratsmitglieder deutlich mehr als irgendwelche Verbote.

