Germering damals und heute: Der kleine Muck ist der größte

Von: Klaus Greif

Der Kleine Muck © mm

Der Kleine Muck war der erste gemeindeeigene Kindergarten des damals noch eigenständigen Unterpfaffenhofen.

Germering - Er wurde im Jahr 1955 am westlichen Rand des späteren Volksfestplatzes eröffnet – das erste Volksfest fand erst im Jahr 1961 statt, der Platz war vorher eine Müllhalde. Den Namen Kleiner Muck erhielt der Kindergarten ebenfalls erst später – und mit ihm die Skulptur des Muck, die den alten Zugang zum Kindergarten säumte.

Sie wurde von der Bildhauerin Ruth Bürck gefertigt und 1971 aufgestellt, wie der Kindergarten in seiner Chronik mitteilt. Der Kleine Muck wurde nach einem Anbau und einer Aufstockung zum größten Kindergarten der Großgemeinde Germering – und wurde dennoch irgendwann zu klein. Im Jahr 2013 beschloss der Stadtrat den Abriss und einen Neubau.

Die Kinder und Betreuerinnen der Einrichtung mussten vorübergehend in Container umziehen, die an der TSV-Halle aufgestellt wurden und noch heute ein Kinderhaus beherbergen. Seit 2016 ist der Kleine Muck im modernen Neubau wieder in Betrieb – die Eingangsskulptur mit dem Muck und zwei Kindern wurde versetzt und steht jetzt vor dem Haupteingang. Das Kinderhaus hat eine Gruppe für Krippenkinder und fünf für ältere Kinder. Es ist das größte der Stadt und verfügt jetzt auch über Wohnungen für das Personal.

