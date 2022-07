Dank Corona gibt es nun Schul-Zucchini

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Die ersten Früchte des neuen Projektes der Umweltgruppe zeigen Valentin Rippl (v.l.), Christian Migge (Mensabetreiber) und Aaron Lammens. © Max-Born-Gymnasim

Das neue Projekt der Umweltgruppe des Max-Born-Gymnasiums trägt erste Früchte.

Germering – Die Umweltgruppe hatte sich der Pflege des Rosenbeets am Haupteingang angenommen, das zum Opfer der Corona-Pandemie wurde. Denn in normalen Zeiten wurden die Pflanzen von Schülern versorgt, die aus diversen Gründen Sozialdienst leisten mussten. Doch in Zeiten des Distanz- und Wechselunterrichts gab es keinen Sozialdienst, weshalb das Beet ein ziemlich trauriges Bild abgab. Jetzt aber nicht mehr.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Im Zuge der Planungen entstand die Idee, im Südtrakt des Schulgartens zwei große Hochbeete aufzubauen und diese mit Gemüse zu bepflanzen. Die Schüler der Umweltgruppe vertikutierten außerdem die Rasenflächen im Herbst mehrfach, um sie für die Aussaat von Blumensaaten im Frühjahr vorzubereiten. Anfang April säten sie heimische Samen für mehrjährige Wiesenblumen, angereichert mit Mohn-, Margeriten-, Nelken-, Kamille- und Ringelblumensamen aus. Das Insektenparadies lässt noch etwas auf sich warten. Aber die Schüler geben die Hoffnung nicht auf, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Immerhin: Das Rosenbeet steht in voller Blüte.

Die Hochbeete

Die Hochbeete lieferte ein Germeringer Schreiner und baute sie auf. Die Stadtgärtner befüllten sie mit Häckselmaterial, Mulch, Mutterboden und Kompost. Neben Kohlrabi, Zucchini, Gurken, Salat, Spitzkohl, Mangold, Erbsen und Bohnen, probierten die Gymnasiasten auch gleich zwei hitzebeständige Gemüsesorten (Andenkirsche und mexikanische Minigurke) aus.

Ein Teil der Pflänzchen zog der Siebtklässler Valentin Rippl auf der heimischen Fensterbank heran, bis man sie aussetzen konnte. Valentin und Aaron Lammens belebten ein ehemaliges Gemüsebeet wieder, das allerdings offenbar sehr beliebt beim größten Feind des Gärtners war: Schnecken. An die Hochbeete kommen die schleimigen Tiere aber nicht heran. Und so konnten die Schüler hier die ersten Früchte ihrer Arbeit ernten, die in der Mensa serviert werden. gar

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.