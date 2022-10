Problemfeld Demenz: Hilfe für pflegende Angehörige

Stellten den neuen Gespächskreis vor (v.l.): Arnd Walther, Anton Sedlmayr (Vorstände der Manfred-Funke-Hopfner-Stiftung), Bianca Wallenta (Germeringer Insell), Sonja Thiele (Seniorenreferentin des Landkreises) und Stefanie Weigl (Seniorenfachberatung im Landratsamt). © Hans kürzl

Die Pflege von an Demenz erkrankten Menschen ist vor allem für Angehörigen einen große Herausforderung. Um ihnen Unterstützung zu geben wurde jetzt in der Germeringer Insel ein landkreisweiter Gesprächskreis gegründet.

Germering – „Demenz, das ist noch Undercover“, sagt Arnd Walther, neben Anton Sedlmayr einer der beiden Vorstände der Manfred-Funke-Hopfner-Stiftung. Diese hat sich ganz allgemein der Förderung des Gesundheitswesens verschrieben. Was Walther mit seiner Aussage meint: „Aus dem Bereich des Tabuthemas, das man eher versteckt, kommt Demenz nur ganz langsam heraus.“

Um das zu ändern, fördert die Stiftung die fachliche Betreuung des neu gegründeten Gesprächskreises mit 15 000 Euro. Der Kreis richtet sich an pflegende Angehörige. Das kann der Partner sein, Tochter oder Sohn, ein anderer naher Verwandter oder sogar das Enkelkind. „So ein Gesprächskreis wäre dann generationen übergreifend“, erklärt die Kreis-Seniorenreferentin Sonja Thiele.

Anfragen häufen sich

Vor allem aber sollen Erfahrungen ausgetauscht werden. Das Motto des im Juni ausgetragenen Fachtages „Demenz verstehen, begreifen, integrieren“ ist als Leitgedanke auch für den Gesprächskreis zu verstehen. Gleichzeitig gab dieser Fachtag laut Sonja Thiele den Anstoß, den Gesprächskreis zu bilden.

Stefanie Weigl, sie ist im Landratsamt für die Seniorenfachberatung zuständig, freut sich über diese Initiative: „Die Anfragen häufen sich, der Bedarf ist eindeutig vorhanden.“

Fachlich betreut werden wird der Gesprächskreis von Markus Proske, Demenzberater, Humortherapeut und Autor. Für Bianca Wallenta, Leiterin der Germeringer Insel, hat das einen großen Mehrheit: „Es macht sehr viel aus, wenn man sich dem Thema mit einer Prise Humor nähert.“ Was banal klinge, mache aber Sinn. Proske sei in der Lage, mögliche Hemmschwellen aufzubrechen und die Diskussion unter den pflegenden Angehörigen zu fördern, so Walenta. Die Atmosphäre in den Räumen des Café Zenja als Ort des Gesprächskreises soll ihr übriges dazu tun.

Gleichzeitig soll der Gesprächskreis dazu beitragen, dem Thema Demenz in der öffentlichen Wahrnehmung mit weniger Scheu zu begegnen. Deswegen sind laut Sonja Thiele durchaus auch weitere Schritte geplant. So kann sich die langjährige Geschäftsführerin des Sozialdienstes zum Beispiel spezielle Schulungen für Gewerbetreibende vorstellen. „Damit sie über Anzeichen von Demenz Bescheid wissen.“ Etwa „wenn für die Großfamilie eingekauft wird, obwohl bekannt ist, dass es eine solche nicht gibt“.

Nicht auf Germeringer beschränkt

Doch auch der Gesprächskreis, der ausdrücklich nicht nur auf Germeringer Bürger beschränkt ist, könnte ausgedehnt werden. Laut Sonja Thiele könnte ein weiterer solcher Kreis gebildet werden, wenn sich im Osten oder Westen des Landkreises eine ausreichende Zahl an Interessenten findet. Das könnte durchaus der Fall sein. Wie Thiele nämlich ausführte, hätten Corona-Regelungen und die sich daraus oft ergebene Zurückgezogenheit zu einem Anstieg von Demenzerkrankungen geführt. „Isolation beschleunigt das Thema“, so Thiele.

Außerdem sei festzustellen, dass das ehrenamtliche Engagement zurückgegangen sei. Während des Höhepunktes der Pandemie seien Besuche oder Hilfestellungen oft ausgeblieben, aus Angst vor Ansteckung. „Es wird mühsam werden, das Level an Vertrauen wieder herzustellen, das vor Corona herrschte“, vermutet Thiele. Vertrauen schaffen, auch dazu soll der Gesprächskreis für pflegende Angehörige von Demenzkranken seinen Beitrag leisten. (Hans Kürzl)

Termine

Die Gesprächskreise finden an jedem dritten Montag im Monat im Café Zenja im Mehrgenerationenhaus an der Planegger Straße 9 statt. Die ersten Termine sind am 17. Oktober, 21. November und 19. Dezember – jeweils von 18 bis 20 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Kreis ist für alle Bürger des Landkreises zugänglich.

