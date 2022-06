Kurz vor der Eröffnung: Die 13 wichtigsten Fragen zum neuen Hospiz

Von: Sabine Kuhn

Teilen

Das Team aufzubauen empfindet Leiterin Tina Lamprecht (44) als spannende Aufgabe. Mit einer Collage haben sie und ihre Mitarbeiter sich an das Thema Palliativ herangetastet. Das Bild wird im Haus aufgehängt, sobald die Handwerker fertig sind. Die ehemalige Kinderkrankenschwester kam über einen Ehrenamtlichen-Kurs zur Hospizarbeit und hat ein Studium für Pflegemanagement absolviert. © Weber

Menschen ihren letzten Lebensabschnitt so angenehm wie möglich machen: Das hat sich das Hospiz in Germering auf die Fahnen geschrieben. In diesen Tagen nimmt die Einrichtung ihren Betrieb auf – ein Novum in der Region.

Derzeit steckt das Team um Tina Lamprecht bis über beide Ohren in den Vorbereitungen. Dennoch fand die Einrichtungsleiterin Zeit, für unsere Leser die wichtigsten Fragen zu klären.

1. Wer wird in einem Hospiz aufgenommen?

Menschen, die an einer rasch fortschreitenden Krankheit leiden, die zum Tod führt. Häufig sind das Krebspatienten, aber etwa auch Menschen mit Herzschwäche.

2. Wie viele Plätze hat das neue Haus in Germering?

Es gibt insgesamt zwölf Zimmer. In einem können Angehörige übernachten. Von den elf Zimmern für „Gäste“, wie die unheilbar Kranken in der Einrichtung genannt werden, können immer zehn belegt werden. So bleibt nach einem Sterbefall genug Zeit, ein Zimmer in Ruhe zu reinigen und rituell auszuräuchern, etwa mit weißem Salbei, bis ein neuer Bewohner einzieht.

3. Wie finanziert sich die Einrichtung?

Ein Hospizaufenthalt ist sehr teuer. Pro Person fallen im Monat bis zu 17 000 Euro an. 95 Prozent tragen die Krankenkassen, fünf Prozent müssen durch Spenden gedeckt werden. Für Gäste oder Angehörige fallen keine Kosten an. Da von der öffentlichen Hand immer nur ein Hospizbett pro 60 000 Einwohnern gefördert und genehmigt wird, ist das Haus in Germering gedacht für die Landkreise Fürstenfeldbruck und Dachau sowie Teile der Kreise Starnberg und Landsberg.

4. Wer arbeitet in dem neuen Haus?

In der Pflege sind im Drei-Schicht-Betrieb nur Fachkräfte beschäftigt. Mit Verwaltung, Koch, Hauswirtschaft und Reinigungspersonal sind es im Germeringer Hospiz insgesamt 31 volle Stellen. Zudem arbeitet die Einrichtung mit den Hausärzten der Gäste und externen Palliativ-Medizinern zusammen.

5. Warum gibt es einen eigenen Koch?

Für Menschen in der letzten Lebensphase nimmt Essen oft einen ganz besonderen Stellenwert ein. Noch einmal das Lieblingsgericht schmecken ist für viele eine große Freunde. Zudem muss so kein strenger Stundenplan eingehalten werden. Jeder Gast kann etwa dann frühstücken, wann er möchte. Im Übrigen ist der Koch wie alle anderen Mitarbeiter im Haus wichtiger Ansprechpartner auch für Angehörige. Oft ergeben sich in der Küche zwanglose Gespräche.

6. Können Angehörige die Sterbenden begleiten?

Neben dem Extra-Raum, in dem sie übernachten können, gibt es auch die Möglichkeit, im Zimmer der Gäste zu übernachten. Die Krankenbetten können auf eine Höhe mit dem Beistellbett gebracht werden. In der Teeküche im Erdgeschoss können sich Angehörige versorgen, dort gibt es einen Kühlschrank, in dem sie spezielle Schmankerl oder Getränke für ihre sterbenden Verwandten aufbewahren können. Auch den „offenes Wohnzimmer“ genannten Aufenthaltsbereich im Erdgeschoss und das Speisezimmer im ersten Stock können sie nutzen. Ein „Raum der Stille“ steht ebenfalls zur Verfügung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

7. Wie sind die Hospizzimmer ausgestattet?

Jedes hat einen Balkon, auf den Gäste im Bett hinausgeschoben werden können, etwa zum Rauchen. Es gibt Tisch, Stühle und einen Fernseher. Ein Sessel samt Stehlampe sollen für Wohnlichkeit sorgen. Der Spiegel im barrierefreien Bad ist schräg angebracht. So können sich auch Rollstuhlfahrer darin betrachten.

8. Was können Gäste mitbringen?

Neben ihrer persönlichen Kleidung alles, was im Zimmer Platz hat, ohne die Pflege zu behindern. Häufig sind es Bücher, Kissen, Bettwäsche, Bilder oder andere Erinnerungsstücke.

9. Wie gestaltet sich das Leben in der Einrichtung?

Die Pflege und ihre Erfordernisse stehen im Vordergrund. Ansonsten ist für Leiterin Tina Lamprecht das wichtigste Stichwort Flexibilität. So gibt es zum Beispiel keinen starren Tagesablauf. Dank einer speziellen Wanne und einiger Hilfsmittel etwa können Gäste ein Bad nehmen – etwas auf das viele lange verzichten mussten, weil es daheim einfach nicht mehr möglich war.

10. Welche Rolle spielt der Hospizverein?

Abgesehen davon, dass er neben der Stadt Germering und dem Landratsamt Fürstenfeldbruck der Hauptgesellschafter der Hospiz Germering GmbH mit den meisten Stimmrechten ist, arbeiten die Ehrenamtlichen des Vereins täglich nachmittags einige Stunden im Hospiz. Sie machen etwa Spiele mit Gästen, bieten einen Angehörigen-Kaffee und eine Trauersprechstunde an. Auch kleinere Spaziergänge oder Ausflüge mit den noch mobileren Gästen stemmen die Helfer. Sie alle haben eine Ausbildung in der Palliativ-Pflege absolviert. Oft sitzen die Ehrenamtlichen auch einfach nur bei einem Gast am Bett, damit er nicht alleine ist.

11. Wie kommt man an einen Platz in der Einrichtung?

Wer für sich selbst oder einen Angehörigen einen Platz braucht, kann sich melden unter der Telefonnummer (0 15 90) 6 56 46 12 oder per E-Mail an info@hospiz-germering.de. Dann wird ein Termin für ein Interessentengespräch vereinbart. Voraussetzung für die Aufnahme ist die Bescheinigung eines Arztes, dass ein Hospizaufenthalt medizinisch angezeigt ist. Tina Lamprecht rät, sich rechtzeitig anzumelden. Wer einen Platz bekommt, entscheidet sich allerdings letztendlich nach Dringlichkeit der Fälle.

12. Wie lange kann man im Hospiz bleiben?

Die Bescheinigung des Arztes gilt jeweils für vier Wochen, sie kann aber mehrmals verlängert werden. Für mehr als ein halbes Jahr übernehmen jedoch die Krankenkassen die Kosten grundsätzlich nicht. Dann müssten Gäste oder Angehörige dafür aufkommen.

13. Wie wird für die Mitarbeiter gesorgt?

Auch wenn Hospizleiterin Tina Lamprecht sagt, sie gehe in der Regel aus einem Arbeitstag reicher hinaus als hinein, so ist der Dienst an sterbenden Menschen doch körperlich und vor allem seelisch sehr fordernd. Deshalb gibt es für die Mitarbeiter nicht nur einen großzügigen Rückzugsraum. Jede Woche kommen alle zur Gedenkfeier für jüngst Verstorbene zusammen. Auch Achtsamkeitsübungen mit Selbstreflexion, die zum Nachdenken anregen sollen, gehören zum wöchentlichen Programm des Hospiz-Teams. Supervisions-Gespräche mit externen Experten sind mehrmals im Jahr Pflicht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.