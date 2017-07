Dieb liefert sich Verfolgungsjagd mit Ladendetektiv

Eine filmreife Verfolgungsjagd hat sich ein Rumäne (28) am Dienstag mit einem Ladendetektiv (41) und mehreren Baumarkt-Mitarbeitern in Germering geliefert. Zwar entkam er, aber seine Identität steht fest.

Germering – Es war gegen Mittag, als der Detektiv eines Baumarkts an der Getrude-Blanch-Straße seinen Augen nicht traute. Er sah, wie der Mann mehrere Werkzeuge aus den Regalen nahm. Laut Polizei schnappte er sich auch eine Flex samt Ladegerät und ließ sie ungeniert in seinem schwarz-roten Rucksack verschwinden. Dazu kniete er sich jedes Mal kurz hin, sah sich um und verstaute dann erst das Diebesgut in seiner Tasche.

Der Ladendetektiv lief vorsichtshalber zum Kassenbereich und stellte sich in die Nähe des Ausgangs. Dort machte gerade der Mitarbeiter einer Putzfirma sauber. Ihn bat der Detektiv um Unterstützung, um den Räuber aufzuhalten. Doch als ob er es geahnt hätte, sprintete der Dieb einfach durch den Kassenbereich und rannte an allen vorbei. Er flüchtete über den linken Ausgang des Geschäfts. Anschließend spurtete er parallel zur Spange über den Aubinger Weg vorbei an einem Elektromarkt mehrere hundert Meter bis zu den Germeringer Einkaufspassagen (GEP).

So leicht ließ sich der Ladendetektiv jedoch nicht abwimmeln. Er heftete sich an die Fersen des Räubers – und informierte auf dem Weg sogar noch die Polizei darüber, dass der Mann in Richtung GEP flüchtete. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin mit mehreren Streifen an und besetzten alle Ausgänge des Einkaufszentrums. „Wir glauben aber, dass der Mann gar nicht ins GEP gelaufen, sondern in das Wohngebiet dahinter, also in Richtung Dresdner Straße, geflohen ist“, berichtet Germerings Polizei-Vize Andreas Ruch auf Tagblatt-Nachfrage. Vermutlich deswegen wurde er nicht geschnappt.

Dennoch durchkämmte die Polizei das GEP. Einen heißen Tipp bekamen die Einsatzkräfte kurz darauf von einer aufmerksamen Münchner Autofahrerin. Sie hatte die Verfolgungsjagd beobachtet und gesehen, wie der Dieb einen Rucksack in einen Müllcontainer geworfen hatte. Als die Beamten dem Hinweis nachgingen, entdeckten sie die schwarz-rote Tasche samt Diebesgut. Die Beute hatte einen Wert von gut 500 Euro.

Obwohl der Räuber entwischte, kennt die Polizei seine Identität. Im Rucksack befand sich ein an ihn adressierter Brief. Demnach ist der Langfinger polizeibekannt und lebte laut Andreas Ruch bis vor kurzem in einem Männerwohnheim in München. An jenes war auch der Brief des Supermarkts adressiert. Inzwischen hat der Rumäne aber keinen festen Wohnsitz mehr in Deutschland.

