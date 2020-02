Dieb schlägt Scheiben an acht Autos ein

Bei acht geparkten Autos in Germering hat ein Randalierer in der Nacht auf Mittwoch Scheiben eingeschlagen.

Germering - Die Wagen haben alle eine Gemeinsamkeit: Sie sind grau. Ein 3er BMW, der in der Kirchenstraße stand, ist vom Roten Kreuz. Daraus stahl der Täter einen Defibrillator, die Einsatztasche sowie diverse medizinische Gegenstände.

Die Serie der Sachbeschädigungen begann in der Schmiedstraße bei einem VW Arteon. Ebenfalls in der Kirchenstraße erwischte es einen Mercedes Oldtimer. Dann beschädigte der Rowdy in der Südendstraße einen Audi A4 sowie einen am Rathausplatz geparkten Opel Corsa. Aus letzterem stahl er ein Smartphone samt Halterung. Ebenfalls am Rathausplatz schlug er bei einem Nissan Quashqai zwei Seitenscheiben und ließ eine Tasche mit persönlichen Dokumenten mitgehen. In der Glückstraße erwischte es zwei Fiat.

Den Wert der Beute gibt die Polizei mit rund 2500 Euro an. Die Reparatur des angerichteten Schäden wird sich auf rund 6000 Euro summieren. Jetzt werden Zeugen, die etwas Sachdienliches beobachtet haben, gebeten, sich bei der Inspektion zu melden, Telefon: (089) 8 94 15 71 10.