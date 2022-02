Diese Bäume müssen gefällt werden

Von: Klaus Greif

Die Baumreihe neben der Schulsportanlage an der Kurfürstenstraße muss gefällt werden. 20 neue Bäume sollen das aktuelle Bild wieder herstellen. © mm

Die 27 Bäume, die entlang der Sport- und Pausenflächen der Wittelsbacher und Theresenschule in Germering stehen, werden gefällt und durch 20 neue ersetzt.

Germering – Notwendig ist dies wegen der Sanierung der Freiflächen der Schule. Der Bauausschuss stimmte nach längerer Diskussion zu.

Die Erweiterung und Sanierung des Schulkomplexes an der Wittelsbacher Straße steht vor dem Abschluss. Zum nächsten Schuljahr sollen die neuen Räume der Mittelschule bezogen werden. Was noch fehlt, ist dann die Erneuerung beziehungsweise Wiederherstellung der Freiflächen an der Kurfürstenstraße. Und dies führt zu unerwarteten Problemen und weiteren Kostensteigerungen. Stadtbaumeister Jürgen Thum berichtete im Planungs- und Bauausschuss, dass die Baumreihe neben dem Schulareal gefällt und durch Neupflanzungen ersetzt werden sollen. Auch der Gehweg müsse erneuert werden.

Neuer Zaun nötig

Notwendig ist dies, weil bei der Wiederherstellung der Freiflächen der Schule unter anderem auch der Zaun erneuert werden müsse. Dafür müssten aber die Wurzeln der fast 30 dort stehenden Bäume stark zurück geschnitten werden. Man habe die Situation vor Ort auch mit der städtischen Biologin Claudia Müller genau untersucht, erklärte Bauamtsmitarbeiterin Wilfriede Schamoni. Das Ergebnis war eindeutig: Die Bäume würden diese Eingriffe wahrscheinlich nicht überleben. Auch Claudia Müller habe eine Fällung mit anschließender Neupflanzung befürwortet.

Statt der jetzigen 27 sollen 20 klimaresistente Arten wie Spitzahorn, Hopfenbuche oder Silberlinde in den Grünstreifen gesetzt werden. Damit diese auch auf der kleinen Fläche gut gedeihen können, wird laut Schamoni ein so genanntes Baumgruben-System angewandt. Dabei haben die Wurzeln weit mehr Raum als als bei herkömmlichen Pflanzungen.

Der Gehsteig muss bei dieser Vorgehensweise nicht verbreitert werden – dies wäre nur auf Kosten der dortigen Parkplätze gegangen, was niemand wollte. Er wird aber im Zuge der Erneuerung neu gepflastert, weil er durch die Wurzeln der jetzigen Bäume teilweise beschädigt ist. In Angriff genommen werden soll das ganze Vorhaben aber erst im kommenden Jahr. Die Kosten von rund 159 000 Euro sollen im Haushalt 2023 eingeplant werden.

Bei einer längeren Diskussion im Ausschuss äußerte zunächst SPD-Fraktionssprecher Daniel Liebetruth die Hoffnung, die gut erhaltenen Bäume doch erhalten zu können: „Gibt es keinen Plan B?“, wollte er von Stadtbaumeister Thum wissen.

Mehrere Möglichkeiten geprüft

Der antwortete ihm, dass man im Vorfeld mehrere Möglichkeiten durchgegangen sei. Man habe sich auch überlegt, die Bäume zu versetzen. Dies würde mit 4500 Euro je Baum nicht nur teuer sein. Es sei auch nicht gewährleistet, dass die Gewächse dies überleben, weil die Wurzeln der einzelnen Bäume untereinander verzahnt seien.

Gerhard Blahusch wollte wissen, ob die städtische Biologin auch der Meinung sei, dass die neuen Bäume ausreichend Platz haben. Die Antwort von Stadtbaumeister Thum war eindeutig: „Für die Bäume, die kommen, ist der Raum gut ausgelegt.“ Die Einschätzung von Claudia Müller wurde auch deswegen immer wieder nachgefragt, weil die Biologin sich laut Franz Senninger (CSU) „das Wohl der Bäume aufs Revers geschrieben hat“.

OB Andreas Haas regte kurzzeitig an, die Entscheidung über das Fällen der Bäume noch einmal zu vertagen . Dann könnten offene Fragen noch geklärt werden. Letztlich entschied er sich aber doch, sofort abstimmen zu lassen. Das Ergebnis gab ihm Recht: Die Stadträte billigten das von der Verwaltung vorgeschlagene Vorgehen ohne Gegenstimme.

