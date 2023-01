Dieses Traditionsgeschäft gibt es hier seit 50 Jahren

So sah Schuh Thumann von 1972 bis zum Abriss des Hauses im Jahr 1995 aus.

Germering

Von Klaus Greif schließen

Die Germeringer Lieblingsläden sind ein Zusammenschluss von Geschäften und Dienstleistern unter dem Dach des Wirtschaftsverbandes, die seit rund fünf Jahren gemeinsam für das Einkaufen und Genießen in Germering werben.

Germering – In dieser Woche haben die Lieblingsläden eine neue Aktion dafür gestartet: Sie zeigen in ihren Schaufenstern historische Fotos von den aktuellen Standorten der Geschäfte.

Der Münchner Merkur zeigt in einer Serie ab heute die historischen Fotos und stellt eine Aufnahme der Geschäfte, wie sie heute aussehen, dazu. Den Auftakt macht das Traditionsgeschäft Schuh und Leder Thuman, das seit 1972 an der Unteren Bahnhofstraße residiert. Die Thumann-Geschichte reicht aber noch ein Stück weiter zurück. Der Firmengeschichte zufolge, die auf der Homepage des Geschäfts nachzulesen ist, lag der Anfang im Jahr 1899. Damals begann der spätere Firmengründer Jakob Thumann eine Schuhmacherlehre. 1921 gründete er dann in München eine „Schuhproduktionsgenossenschaft zur Fertigung von Arbeitsschuhen, Militär- und Feuerwehrstiefeln“.

1936 war schließlich das Gründungsjahr der Schuhfabrik Thumann, die Skistiefel, Wander- und Haferlschuhe herstellte. Jakob Thumanns Sohn Hanns machte sich schließlich 1953 mit einem Schuhgeschäft Sendling selbstständig.

Im Jahr 1971 beginnt die Zeit im damals noch eigenständigen Unterpfaffenhofen. Sohn Arthur Thumann eröffnete dort die erste Filiale des Sendlinger Schuhgeschäfts. Ein Jahr später übernahm er das Geschäft eines Kollegen an der Untere Bahnhofstraße, dem heutigen Sitz des Unternehmens.

+ So sieht Schuh und Leder Thumann heute aus. © mm

Das alte Geschäftshaus ist im Jahr 1995 abgerissen und durch den Neubau ersetzt worden, der heute das Bild des Stadtzentrums prägt. Das moderne Fachgeschäft verfügt über eine Geschäftsfläche von rund 400 Quadratmetern. Geführt wird das Unternehmen seit dem Jahr 2000 von Arthur Thumanns Tochter Verena.

Die Idee zur Fotoaktion hatte Wirtschaftsverbands-Vorsitzende Katrin Schmidt, Mit-Inhaberin der Buchhandlung Lesezeichen. Unterstützt wird das Ganze vom Fotoendfertiger Cewe, der die historischen Aufnahmen reproduziert und mit einem optisch auffallenden Hintergrund versehen hat. Die Fotos stammen aus dem Privatbesitz der Einzelhändler, dem Stadtarchiv, den Sammlungen des Fotografen Werner Eißfeldt und dem Vorsitzenden des Heimatvereins, Friedrich Drexler. kg

