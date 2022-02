Im Westpark wird bald Frisbee-Golf gespielt

Von: Klaus Greif

So funktioniert’s: Beim Discgolf gilt es, die Frisbee-ähnliche Wurfscheibe auf jeder Bahn mit möglichst wenig Würfen in die jeweiligen Körbe fliegen zu lassen. © Beispielfoto: dpa

Im Westpark Germering wird ein Discgolf-Parcours errichtet. Der Teilhabebeirat hat sich diese Anlage, bei der man Frisbee-Scheiben in einen aufgehängten Korb werfen muss, gewünscht. Statt ursprünglich geplanter sechs werden es aber jetzt nur vier Bahnen.

Germering – Im vergangenen Oktober hat der neue Teilhabebeirat, der den früheren Behinderten- und Seniorenbeiräte ersetzt, seine Idee im Sozialausschuss präsentiert. Die stellvertretden Vorsitzende Ortrun Obermeier stellte dabei Discgolf als neue und innovative Sportart vor, die auch den inklusiven Gedanken in sich tragen könne. Idealer Standort wäre der westpark in der Nähe des Freibads. Dort könnten fünf bis sechs Discgolf-Bahnen errichtet werden.

Deshalb vier Bahnen

Aus diesen sechs Bahnen sind jetzt zwar nur vier geworden. Aber diese werden in jedem Fall realisiert. Einen entsprechenden Vorschlag der Verwaltung hat der Sozialausschuss jetzt beschlossen. Thomas Wieser, Leiter des Sachgebiets Umweltschutz im Bauamt, hatte die Sechs-Bahnen-Pläne gemeinsam mit dem Beirat erarbeitet. Dabei ergaben sich aber bei zwei Körben Bedenken, die nicht ausgeräumt werden konnten. Bahn 4 (siehe Grafik) verliefe zu nahe am Kleinkinder-Spielplatzes des Westparks. Und Bahn 6 würde über einen Wall führen, wodurch die angestrebte Barrierefreiheit nicht gesichert sei. Die verbleibenden vier Bahnen gewährleisten aber auch aus Sicht von Sozialamtsleiter Martin Rattenberger noch eine sehr attraktive Anlage.

So verlaufen künftig die Discgolf-Bahnen im Westpark – die Nummer vier und sechs sind aber gestrichen worden. IllustraTion: Stadt © Stadt Germering

Discgolf funktioniert ähnölich wie Golf. Die Sportart ist in Skandinavien und im Norden Deutschlands bereits recht verbreitet. Statt mit Bällen und Schlägern spielt man jedoch mit Frisbeescheiben. Diese müssen die Spieler dann man mit einer bestimmten Anzahl an Würfen in den aufgehängten Körben unterbringen.

