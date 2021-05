Seltener Dolch und Knochenfunde aus der Jungsteinzeit

Germering

von Klaus Greif

Bei einer archäologischen Untersuchung auf einem Baugrundstück an der Brückenstraße ist ein Grab der ausgehenden Steinzeit entdeckt worden. Neben den Resten eines wohl 16- bis 19 Jahre alten Mannes sind auch ein seltener Dolch und andere Grabbeigaben zu Tage gefördert worden.

Germering – Stadtarchivar Marcus Guckenbiehl und seine Mitarbeiterin Barbara Seeberger haben als erfahrene Archäologen schon geahnt, dass beim Neubau an der Brückenstraße mit prähistorischen Funden zu rechnen ist. Denn nur wenige hundert Meter entfernt sind beim Neubau der Reihenhaussiedlung am Starnberger Weg Siedlungsreste aus der Bronzezeit entdeckt worden. Sie beobachteten deswegen die notwendigen Erdarbeiten auf der Baustelle ganz genau.

Es hat sich gelohnt: Direkt unter der Humusschicht wurde ein Grab entdeckt. Es war laut Guckenbiehl nur wenige Zentimeter in den anstehenden Kiesboden eingegraben worden. Die Grabungsfirma „digit! Company“, die zur Dokumentation hinzugezogen wurde, ordnet das Grab der jungsteinzeitlichen Schnurkeramischen Kultur des 3. Jahrtausends v. Chr. zu.

Deren Name leitet sich von den charakteristischen, meist mit Schnurabdrücken verzierten Keramikgefäßen ab, die häufig als Beigabe mit ins Grab gelegt wurden. Die Gräber sind fast immer in Ost-West-Richtung angelegt. Männer wurden mit dem Kopf im Westen, Frauen mit dem Kopf im Osten in der Grabgrube niedergelegt. Die Beisetzung erfolgte in der so genannten Hockerlage, das heißt auf der Seite liegend mit angezogenen Beinen.

Im Stadtgebiet wurden in den letzten Jahren mehrere Gräber dieser Kulturgruppe entdeckt. Zwei fanden sich 1998 am Krautgartenweg, ein Grab 2012 bei der Erweiterung des Golfplatzes am Starnberger Weg und ein Grab 2014 an der Alfons-Baumann-Straße. Zugehörige Siedlungen dieser Kultur, die etwa von 2700 bis 2300 v. Chr. ausschließlich anhand von Bodenfunden nachweisbar ist, sind in Bayern fast keine bekannt.

Die Überreste der in dieser Grabgrube in Hockerstellung und mit dem Kopf im Westen niedergelegten Person waren allerdings durch Bodeneingriffe im Kopfbereich gestört. Sie konnten aber noch vor Ort durch die Firma AnthroArch anthropologisch untersucht werden. Das Ergebnis deutet auf eine männliche Person im Alter von 16 bis 19 Jahren hin.

+ Das jungsteinzeitliche Grab der Schnurkeramik-Kultur wurde bei Bauarbeiten an der Brückenstraße entdeckt. © Stadt Germering

Vor der Brust des Bestatteten befand sich ein fein gearbeiteter, 15,5 Zentimeter langer Dolch aus Plattenhornstein, eine typische Grabbeigabe dieser Zeit. Von einem ursprünglich vorhandenen Griff und einer Scheide aus organischem Material muss man anhand von Vergleichsfunden ausgehen, diese haben sich hier aber über die Jahrtausende nicht erhalten. Dieser Dolch ist aus Sicht von Guckenbiehl durchaus etwas besonderes: „Bayernweit gibt es geschätzt nicht mehr als etwa 30 solcher Stücke“, erklärt er.

Am Fußende der Grabgrube fanden sich ein, aus Knochenmaterial gearbeiteter Ring und einige Tierknochen. Diese Tierknochen lassen sich als Speisenbeigabe interpretieren. Marcus Guckenbiehl: „Sie geben uns eine Vorstellung von der Glaubenswelt der damaligen Menschen, denen es wichtig war, ihre Angehörigen auch nach dem Tod gut versorgt zu wissen, wie auch immer die Vorstellung vom Leben nach dem Tod damals genau aussah.“