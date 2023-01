Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes will Ehrenamt stärken

Von: Hans Kürzl

Als Gastrednerin begrüßte OB Andreas Haas (Foto links, M.) die Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt (r.) © Weber

Zum 35. Mal fand der Neujahrsempfang der Germeringer CSU statt. Im Mittelpunkt standen nicht nur bei Gastrednerin Gerda Hasselfeldt vor allem die Ehrenamtlichen. Deren Engagement muss nicht nur gefördert, sondern auch geschützt werden, hieß es.

Germering – „Wir erleben in dieser Gesellschaft Hilfsbereitschaft, wissensbegierige Kinder, engagierte Ehrenamtliche.“ Dies hat laut Gerda Hasselfeldt zwar Leid nicht verhindert, aber geholfen, es zu lindern. Das gelte für die Pandemie wie auch für die Flutkatastrophe im Ahrtal und den Krieg in der Ukraine. „Ich habe vor diesen Ehrenamtlichen hohen Respekt. Sie haben unter viel Risiko gearbeitet“, sagte die frühere Bundespolitikerin. Gerda Hasselfeldt war in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes als Gastrednerin eingeladen worden.

Empörung über Silvesternacht

Ihre Empörung in der Stimme über die Vorkommnisse in der Silvesternacht war deutlich hörbar. „Wir dürfen es nicht dulden, wenn Einsatzkräfte angegriffen werden.“ CSU-Ortsvorsitzender Oliver Simon bezeichnete die Vorgänge in Berlin als „unsäglich“. Ähnlich äußerte er sich in Richtung der „letzten Generation“ und deren Art zu protestieren. Dies und die Krisen der letzten Jahre würden aber laut Simon auch zeigen, wie angreifbar Wohlbefinden, Frieden, Freiheit und Demokratie seien.

„Wir haben jahrzehntelang Sicherheit und Wohlstand als selbstverständlich gesehen“, sagte dazu Hasselfeldt. „Nun hatten wir eine Pandemie. Und in unserer Nachbarschaft tobt ein brutaler Krieg.“ Das habe sich auch hierzulande in den Alltag der Menschen gedrängt – mit Schwierigkeiten bei Lieferketten und gravierenden Engpässen etwa im Gesundheitswesen als Folge, Dabei sollte man laut Hasselfeldt bedenken, dass man mit weiteren Pandemien rechnen müsse und dass die Krisenherde in der Welt zunehmen.

Mobile Praxen

Als Beispiel nannte die Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes die mobilen Arztpraxen. Die vier bestehenden mobilen Arztpraxen seien selbst in dem regional begrenzten Raum des Ahrtals zu wenig gewesen. „Mindestens eine solche Einrichtung muss in jedes Bundesland, in große zwei“, forderte Hasselfeldt. Sie sprach sich ebenso dafür aus, dass Freiwillige Soziale Jahr in jeder Hinsicht zu stärken, „Das kann ein größerer finanzieller Anreiz sein und eine Anrechnung auf Studium der Ausbildung.“ Für Hasselfeldt würde das auch eine größere Motivation nach sich ziehen, ins Ehrenamt oder in einen sozialen Beruf zu gehen. Darüber hinaus müsse man die Talente und Fähigkeiten von Ehrenamtlichen mehr nutzen,

Mit dem Satz „Retten, Schützen, Retten und Bergen ist keine Selbstverständlichkeit“ ging auch OB Andreas Haas auf die Bedeutung aller Einsatz- und Rettungskräfte ein. Alle würden Großartiges leisten und gut Hand in Hand mit hauptberuflich in diesen Bereichen Tätigen zusammenarbeiten. Für die Stadt benannte Haas unter anderem das Mobilitätskonzept, die Klimaanpassung und die Digitalisierung als wichtige Themen in diesem Jahr. „Mein Anspruch ist dabei, mit allen Beteiligten zu kommunizieren.“ Dies müsse aber mit Augenmaß geschehen, so der Rathaus-Chef.

Wie wertvoll Ehrenamtliche auch für die CSU sind, zeigten Gaby Pichelmaier und die Frauen Union. Sie waren für die Dekoration verantwortlich. „Gut, dass wir sie haben“ , lobte Ortsvorsitzender Simon.

