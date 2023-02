Hunderte nehmen Abschied von verstorbenem Grünen-Politiker

Von: Klaus Greif

Staatsministerin Claudia Roth (r.) verabschiedet sich von ihrem guten Freund Sepp Dürr. © mm

Die Aussegnungshalle des Friedhofs an der Hörwegstraße in Germering war zu klein für die vielen Verwandten, politischen Weggefährten und Freunde, die sich am Freitag von Sepp Dürr verabschieden wollten.

Germering – Der Grünen-Politiker war vor gut einer Woche im Alter von 69 Jahren seinem Krebsleiden erlegen – viel zu früh, wie in Gesprächen am Rande der Trauerfeier immer wieder zu hören war.

Bessere Welt

Unter den Trauergästen war auch Kulturstaatssekretärin Claudia Roth, die Sepp Dürr seit gut 25 Jahren kannte und mit ihm für eine bessere Welt kämpfen wollte. Sepp sei ein brillantes und kluges Gscheithaferl gewesen, sagte Claudia Roth. Auch nach seinem Tod bleibe die Erinnerung an einen wunderbaren Freund.

Sie erinnere sich an einen Spruch aus den 1990er-Jahren, den Sepp Dürr gerne zitiert habe: „Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt.“ Das habe er versucht, in seinem Leben als Biobauer und als Politiker umzusetzen. Außerdem habe Sepp Dürr den Heimatbegriff zu den Grünen gebracht: „Heimat verknüpfe ich mit Sepp“, verkündete die Staatsministerin für Kultur und Medien. Sie schloss ihre Trauerrede mit den Worten: „Für mich bleibst du ein großes und wichtiges Vorbild.“

Dankbar

Die aktuelle Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Katharina Schulze, erinnerte sich ebenfalls an eine lange gemeinsame politische Zeit mit Sepp Dürr: „Ich bin dankbar, dass wir diese mit ihm verbringen durften.“

OB Andreas Haas beklagte, dass der Stadtrat, in den Dürr vor drei Jahren zurückgekehrt war, einen streitbaren Geist verloren habe – auch wenn er laut Haas gelegentlich dazu geneigt habe, zu sprechen, als stünde er auf der großen Bühne des Landtags.

Ein Erfolg aus den ersten Jahren als Gemeinderat sei gewesen, dass er als Werkreferent die freiwilligen Vereinbarungen mit den Landwirten zur trinkwasserschonenden Bewirtschaftung eingeführt habe: „Die Nitratbelastung des Wassers ist heute so gering wie nie.“

