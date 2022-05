Ehrenamtliche verzweifelt gesucht - Börse in der Stadthalle

Mehrere soziale Einrichtungen (l.) warben im Amadeussaal um ehrenamtliche Helfer. © Kürzl

Einrichtungen und Vereine, die auf Ehrenamtliche angewiesen sind, spüren einen besonderen Corona-Effekt: Die Zahl der Helfer hat abgenommen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, wurde in der Stadthalle eine Ehrenamtsbörse veranstaltet.

Germering – Ehrenamtliche sind eine Stütze der Gesellschaft, dringend gesucht und begehrt von Vereinen und Organisationen. Bei der Ehrenamtsbörse zeigte sich, wie erfüllend, aber auch wie mühsam ehrenamtliches Engagement sein kann. Veranstaltet hat diese Börse der Verein zur Koordination sozialer Aufgaben der Germeringer Insel. Im Verein sind sämtliche sozialen Einrichtungen, Verbände und Vereine der Stadt vertreten. Das Interesse war zwar überschaubar. Dennoch gelang es den Veranstaltern, neue Ehrenamtliche zu gewinnen.

„Es hat sich gelohnt“, bilanzierte Helmut Ankenbrand, stellvertretender Vorsitzender des Hospizvereins, die Börse. Er und Schriftführerin Monika Huber-Tiefnig haben ein neues Mitglied gewinnen können. Zudem haben sich noch zwei Besucher für einen Kurs als Hospizbegleiter angemeldet. Das sei auch deshalb wichtig, weil die Krankenkassen sogar einen gewissen Anteil an Ehrenamtlichen fordern, erklärt Ankenbrand. So könne eine durchgängige Betreuung gewährleistet werden.

Trauerbegleitung

Der Hospizverein hat die Ehrenamtsbörse aber ebenso dazu genutzt, um Werbung für einen Bereich zu machen, „den wir noch ausbauen wollen“. Der Verein möchte die Trauerbegleitung für Angehörige stärken. Dazu braucht es, wie bei der Hospizbegleitung, Kurse und Ausbildung. Dass das jemand abhalten könnte, sich für den Hospizverein zu engagieren, glaubt Ankenbrand nicht. „Wer zu uns kommt, hat sich mit dem Thema beschäftigt, gedankliche Hürden bereits überwunden.“ Der sei dann auch bereit, zu investieren.

Claudia Schwesinger von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) war einerseits nicht so zufrieden mit dem spärlichen Besucherandrang. Die Personalmanagerin meinte aber auch: „Trotzdem ist es wichtig, dass man sich immer wieder zeigt.“ Unterstützt wurde sie bei der Börse von Verwaltungskraft Daniela Gohl. Diese erzählte, dass nach den langen Corona-Einschränkungen jede Art von Aufmerksamkeit willkommen sei. „Da meldet sich vielleicht keiner auf der Börse direkt“, so Schwesinger. Aber im Nachklang könne man doch fündig werden.

Hilfe für Schüler

Ganz dringend sucht die örtliche AWO zurzeit Ehrenamtliche für das Projekt „Wir helfen Schülern“, das in Grund- und Mittelschulen reicht. Der Zeitaufwand sei nicht so arg, erklärte Schwesinger. Gutes Allgemeinwissen und ein Gespür für Kinder und Jugendliche sollte man aber schon mitbringen.

Vertreter des Helferkreises und des AK Asyl, die sich um Flüchtlinge kümmern, räumten ein, dass Ehrenamt nicht immer die wahre Freude sei. Sprachliche Schwierigkeiten und die Bürokratie bauten immer wieder Hürden auf. „Durch die Ukraine-Situation ist das Arbeiten noch umfangreicher geworden“, ergänzte Werner Clauss vom Helferkreis. Das gebe es immer wieder mal Momente, wo man müde werde. Dennoch sagte er: „Es macht trotzdem ein gutes Gefühl, wenn man helfen kann.“

Dieses Gefühl kennt auch Siegfried Schomburg vom Arbeitskreis Asyl. Er engagiert sich seit 2005 im AK, war lange Vorsitzender und hat etliche Familien und Kinder unterstützt. Dadurch hätten sich auch Freundschaften entwickelt. Er erzählte von einem Jungen, den er im Grundschulter kennengelernt hat „und der jetzt Abitur gemacht hat“. Allerdings berichtete Schomburg auch von Flüchtlingen, die keinerlei Bereitschaft zeigen würden, „sich auch nur ein wenig zu integrieren“.

Flüchtlingshilfe

„Wir bräuchten vor allem jüngere Leute“, beschrieb Schomburg die aktuelle Situation bei den Helfern, die personell schon Richtung Anschlag geht. Den Arbeitsaufwand als Ehrenamtlicher stuften er und Clauss unterschiedlich ein. Das hänge davon ab, ob eine Einzelperson oder eine Familie betreut wird. Sibylle Nottebohm hat sich jedenfalls davon nicht abhalten lassen. Die frühere Grünen-Stadträtin ist über einen Kulturdolmetscherkurs beim Brucker Forum bei den Asylhelfern gelandet.

Ebenfalls in diesem Bereich ist Frauke Schirmacher von der Kleiderkammer tätig. Sortieren, Spenden annehmen, Abgabe und Annahme unterstützen – so umschrieb sie das Tätigkeitsfeld für Ehrenamtliche. „Pro Woche ein bis zwei Stunden würde uns schon riesig helfen“, sagte Schirmacher. Sie nutzte die Börse außerdem, um darauf aufmerksam zu machen, was man aktuell ganz dringend braucht: „Decken, Haushaltswaren und Sommerschuhe in allen Größen.“

