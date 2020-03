Ein ganzes Heft nur für die Kinderbetreuung

Die Stadt hat die Broschüre zur Kinderbetreuung neu aufgelegt. Die mittlerweile sechste Auflage gibt es weiterhin auch in gedruckter Form. Auf 52 Seiten finden Eltern hier alle wichtigen Informationen zum Thema.

Germering – „Es muss nicht immer nur Internet sein“, sagt Eike Höppner, Referentin für Kinderbetreuung des Stadtrates, bei der offiziellen Präsentation der Broschüre im Rathaus. Ganz bewusst blättert die SPD-Stadträtin, die bei der Kommunalwahl nicht mehr antritt, in dem 52 Seiten umfassenden Druckwerk, das in einer Auflage von 4000 Stück erscheint. Das Gefühl, etwas in der Hand zu haben, wird ihr von OB Andreas Haas und Wirtschaftsverbandschefin Katrin Schmidt bestätigt. Der Verband will mit der Beteiligung an der Broschüre auch einen Beitrag leisten, Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut zu bekommen.

Eike Höppner legt Wert darauf, „dass das vielfältige pädagogische Angebot gut dargestellt ist“. Auch optisch sei die Broschüre gut unterteilt, so dass man schnell für die entsprechende Altersstufe das passende Angebt finden könne. Dies gelte ebenso für Kinder mit Integrationsbedarf. „Die Eltern können sich so gut informiert fühlen“, sagt Höppner. Auch die Einrichtungsleitungen würden die Broschüre nutzen, um die Vernetzung untereinander zu fördern.

Dass ist durchaus notwendig. „Beim Personal gibt es den größten Engpass“, räumt Martin Rattenberger ein, Leiter des Amtes für Jugend, Familie, Senioren, Soziales und Schulen. Betroffen davon sind laut Rattenberger weniger die städtischen Betreuungseinrichtungen als die der privaten Träger. „In den städtischen Kindergärten stehen keine Gruppenräume leer,“ fügt Martin Rattenberger noch hinzu.

In den MittagsbetreuungsEinrichtungen der Schulen sei die Situation schon deswegen entspannter, weil dort kein Fachkräftezwang herrsche. Oberbürgermeister Haas wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass man die Ballungsraumzulage nicht nur den eigenen Einrichtungen gewähre, sondern in Form eines Zuschusses auch den privaten.

Wie sehr Anspruch und Bedarf bei der Kinderbetreuung gewachsen sind, zeigt gleichermaßen die Broschüre. Im Vergleich zur ersten Auflage, die vor zehn Jahren erschienen ist, legte sie um zwölf Seiten zu. Verteilt wird sie unter anderem beim Wirtschafts- und Neubürgerempfang. Sie liegt zudem in einigen Geschäften und im Rathaus auf.

Die Inhalte

der Broschüre zur Kinderbetreuung sind auch auf www.germering.de, der Homepage der Stadt, abrufbar. Die Kinderbetreuungshotline ist per E-Mail an soziales@germering.de erreichbar.