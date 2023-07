Eiserne Hochzeit: Ein Studentenball mit wunderschönen Folgen

Von: Hans Kürzl

Zur Diamantenen Hochzeit erhalten Annemarie und Paul Umgelter Glückwünsche von Vize-Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair (l.). © /Repro: hans kürzl

Gut, dass ihre Schulfreundin Lust aufs Tanzen hatte – und Annemarie Umgelter dazu überreden konnte, zum Studentenball im Haus der Kunst mitzugehen.

Germering – Denn das war der erste Schritt dazu, dass Annemarie Umgelter ihren Ehemann kennenlernte. Jetzt feierte das Paar Eiserne Hochzeit. Im Namen der Stadt gratulierte Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair.

Den ersten gemeinsamen Tanzschritten folgten schnell Telefonate. Für die beiden Verliebten war das gut zu machen: Der Stiefvater der 1937 in München geborenen Annemarie hatte in seiner Firma ein Telefon. Und Paul, der 1935 im schwäbischen Thannhausen auf die Welt gekommen war, arbeitete bei der Post. „Da war das mit dem Telefonieren und dem Verabreden kein Problem“, erinnert sich die Ehefrau. Und so wurden die Treffen immer häufiger. Bereits ein halbes Jahr nach dem Studentenball heiratete man in Obersendling, wo Annemarie herstammt, in der Kirche St. Joachim. Eine Tochter und zwei Söhne vervollständigten die Familie.

Das Ja-Wort gab sich das Paar vor 65 Jahren in St. Joachim in Obersendling. © mm

Allerdings ereilte das Paar auch ein schwerer Schicksalsschlag. Die Tochter kam als junge Frau bei einem Motorradunfall ums Leben. Auch wenn das 40 Jahre her ist, schmerzt es noch immer. Ein wenig tröstend ist, dass die Verbindung zu einer Schulfreundin der Tochter immer noch besteht. Annemarie und Paul Umgelter ließ der frühe Tod der Tochter noch mehr zusammenhalten. „Wir haben ein gutes Leben miteinander“, sagt der Ehemann dankbar.

Die beiden unternahmen viel. Oft ging es zum Skilauf in die bayerischen Berge oder nach Südtirol. „Das waren immer schöne Wochen“, erzählt Annemarie Umgelter, die die Handelsschule besucht und als Sekretärin im Orchesterbüro des Bayerischen Rundfunks gearbeitet hatte.

Ihr Mann spielte gern Fußball und ist noch immer Fan des TSV 1860 München. „Ich bin überhaupt sportinteressiert“, erzählt er. So kam im Lauf der Zeit noch das Eisstockschießen hinzu.

Selbst wenn sportliche Aktivitäten mittlerweile hintanstehen, pflegt das Ehepaar seine Fixpunkte im Alltag. Alle vier Wochen trifft man sich mit guten Bekannten zum Essen. Und das Ehejubiläum wird dieser Tage auch noch gefeiert – in gemütlicher Runde in Thannhausen.

