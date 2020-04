Eisdiele gehen die Waffeln aus - jetzt ist aber wieder Nachschub da

Die Eisversorgung ist gesichert: Nach dem Waffel-Mangel am Ostermontag wurde das Eiscenter von Roberto Lorenzon (l.) wieder mit dem dringend benötigen Nachschub versorgt.

Germering

Die Eisdiele Roberto an der Otto-Wagner-Straße hat an Ostern einen so nicht erwarteten Ansturm erlebt. Weil die Waffeln ausgingen, musste der Laden schließen.