Er kümmert sich um Bäume und Bäche

Von: Hans Kürzl

Matthias Stang an seinem Arbeitsplatz. Der 32-Jährige leitet seit Kurzem das Sachgebiet Umweltangelegenheiten, das dem Bauamt zugeordnet ist. © Hans Kürzl

Das Sachgebiet Umweltangelegenheiten in Germering hat einen neuen Leiter. Matthias Stang leitet die Abteilung des Bauamts, die für die Grünanlagen und den See ebenso zuständig ist wie für die Bachläufe, die Kinder- und Ballspielplätze und die Friedhöfe.

Germering – Der 32-Jährige ist Nachfolger von Thomas Wieser, der zwar Fahrradbeauftragter bleibt, sich aber sonst ins zweite Glied zurückgezogen hat. Wieser steht kurz vor der Pensionierung.

„Er ist ein Urgestein“, sagt Stang über den erfahrenen Kollegen. Daraus spricht Hochachtung und Respekt. „Ich kann viel von ihm lernen, aber wir ergänzen uns auch sehr gut“, so Stang weiter. Denn er hat ebenfalls einiges vorzuweisen, bringt vor allem im Bereich der Forstwirtschaft viel Fachwissen ein – und reichlich persönlichen Bezug zur Stadt.

Forstwissenschaften

Zwar in München geboren, kam er im Alter von vier Jahren mit seinen Eltern nach Germering. Dort besuchte er Kirchenschule und Carl-Spitzweg-Gymnasium. Dem schloss sich ein Studium der Forstwissenschaft und ein Praktikum bei den Bayerischen Staatsforsten an, mit den Schwerpunkten Holz und Wald. Es folgten ein zwei Jahre dauerndes Referendariat im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Puch und im Mai 2022 die erfolgreich bestandene Prüfung,

„Ich weiß das Ökosystem Wald zu schätzen“, erklärt Stang allein schon aufgrund dieser Erfahrungen. Den Hang zur Natur, das Gespür für die Umwelt bekam Stang von seinen Eltern mit. „Wir waren viel in den Bergen.“ Ein Grund außerdem, warum der Bergsport eines seiner Hobbys ist.

Bei der Feuerwehr

Stang hat zudem Basketball beim SV Germering gespielt. Ehrenamtlich engagiert sich Stang außerdem seit 16 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen. Dort ist er Gruppenführer. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist Stang zusätzlich noch beim Rettungsdienst mitgefahren. „Das wurde aber zu zeitintensiv.“ Doch all das, insbesondere die Mitwirkung bei der Feuerwehr, hat ihm jede Menge Kontakte eingebracht, so dass er zu dem Schluss kommt: „Ehrenamt und Beruf lassen sich gut miteinander verbinden.“

Viel Fachwissen

So bringt er auch anderen hohen Respekt entgegen, die sich etwa im Umweltbeirat oder in Vereinen wie dem Bund Naturschutz ehrenamtlich engagieren. „Da ist überall so viel Fachwissen vorhanden, das ist unglaublich.“ Das mache eine Zusammenarbeit sehr wichtig. Stang freut sich auf ein stetes Geben und Nehmen, auf einen guten fachlichen Austausch. Gleiches gelte auf städtischer Verwaltungsebene mit dem Klimaschutzbeauftragten Pascal Luginger.

„Das Thema Umwelt muss im Alltag selbstverständlich sein“, betont Stang. „Durch die Nutzung von Fahrrädern etwa, und dass Eltern ihren Kindern erklären, wie wichtig eine Streuobstwiese ist.“ Als Umweltamt wolle man schließlich nicht als Spielverderber oder gar als Blockierer auftreten.

Denn Stang ist nicht nur Behördenvertreter und Ehrenamtler, sondern auch ein Bürger, der sich in der Stadt wohlfühlt. „Germering bietet ein gutes Lebensgefühl“, betont Stang. Und er möchte dazu betragen, dass sich daran nichts ändert.

