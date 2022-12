Durch die Wohnung waberte dichter Rauch: Er rettete ein Mädchen aus den Flammen

Von: Tobias Gehre

Für seine Rettungstat wurde Hüseyin Seher (l.) von Inspektionsleiter Roland Nist ausgezeichnet. © Polizei

Manchmal braucht es den richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Hüseyin Seher ist so einer.

Germering – Anfang Dezember war er zufällig in Germering, bemerkte einen Brand in einer Wohnung und holte die Bewohnerin heraus. Es war bereits seine dritte Feuerrettung.

Es ist Freitagnachmittag. Das Wochenende steht vor der Tür. Hüseyin Seher freut sich auf zwei freie Tage. Mit seiner Frau besucht der 42-Jährige Freunde in Germering. Doch der gemütliche Nachmittag endet schlagartig. Als der Fürstenfeldbrucker aus dem Fenster blickt, sieht er Flammen aus einem Fenster gegenüber züngeln.

Sofort rennt er los zu dem Appartement-Gebäude. Welche Klingel zu der Brandwohnung gehört, weiß er natürlich nicht. „Also habe ich auf alle Knöpfe gedrückt“, berichtet Seher. Als endlich der Türöffner summt, stürzt er ins Gebäude zu der Tür, hinter der er das Feuer vermutet und trommelt gegen die Tür. Er liegt richtig. Ein völlig verwirrtes, rußverschmiertes Mädchen öffnet. Durch die Wohnung wabert dichter schwarzer Rauch. Die junge Frau steht völlig neben sich. Sie hat einen Schock. Hüseyin Seher packt das Mädchen, bringt es ins Freie und übergibt es an seine Frau, die vor dem Gebäude wartet.

Die Rauchvergiftung bemerkt er erst später

Doch er weiß: Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Breitet sich das Feuer aus, sind auch die anderen Bewohner des Hauses bedroht. Er rennt wieder in die Wohnung und versucht, den Brand mit einem Eimer Wasser zu bekämpfen – jedoch ohne Erfolg. Also schließt er geistesgegenwärtig die Tür der brennenden Küche, damit sich der Brand nicht ausbreitet – und bringt sich schließlich selbst in Sicherheit. Dass er sich bei seinem Löschversuch eine Rauchvergiftung zuzieht, merkt er erst später.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, hat inzwischen die Polizei ermittelt. Offenbar hat eine mit Fett gefüllte Bratpfanne auf dem Herd Feuer gefangen. Weil die 16-Jährige die Flammen mit Wasser löschen wollte, breitete sich der Brand noch schneller aus.

Auszeichnung der Polizei

Für seinen selbstlosen Einsatz ist Hüseyin Seher von der Germeringer Polizei ausgezeichnet worden. Inspektionsleiter Roland Nist übergab dem Fürstenfeldbrucker eine kleine Belohnung, die der Förderkreis Bürger&Polizei organisiert hat.

„Ich habe das natürlich nicht gemacht, weil ich Geld dafür bekomme“, sagte Seher bei der Übergabe. Angst habe er keine gehabt. „Dafür war keine Zeit.“ Für ihn sei es selbstverständlich gewesen, ohne zu zögern zu helfen.

Für den 42-Jährigen war es übrigens nicht der erste Einsatz in einem brennenden Gebäude. Bereits vor 25 Jahren rettete er in der Türkei einen Menschen vor den Flammen, vor neun Jahren dann nochmal in Deutschland. Professioneller Brandbekämpfer will der unfreiwillige Feuerwehrmann allerdings nicht werden. Er sei mit seinem Job recht zufrieden. Und er hofft, dass er nicht erneut jemandem aus einem brennendes Gebäude retten muss. „Aber ich würde es wieder tun.“

