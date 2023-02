Er war durch und durch Künstler – und Stadtarchäologe

Von: Ulrike Osman

Teilen

Franz Srownal verstarb mit 73 Jahren. © mm

Germerings erster Stadtarchivar Franz Srownal ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Kunst und Archäologie waren seine großen Leidenschaften.

Germering – Kunst hatte er studiert, in der Archäologie war er Quereinsteiger. Doch gerade auf diesem Gebiet hat der ehemalige Stadtarchivar in Germering Großes hinterlassen.

In Neuburg geboren

Geboren wurde Srownal 1949 in Neuburg an der Donau. Er studierte an der Werkkunstschule in Augsburg und an der Kunsthochschule in Berlin. Bereits bei der Aufnahmeprüfung in Augsburg lernte er seine spätere Frau Angelika kennen, eine Bildhauerin und Malerin, mit der er sich ohne viele Worte verstand.

Nach dem Studium arbeitete das Ehepaar eine Zeitlang gemeinsam an einer Montessorischule, bevor Srownal wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Kunsterziehung der Ludwig-Maximilians- Universität (LMU) München wurde. 1990 zog das Paar mit Sohn Till nach Germering. Srownal arbeitete als Lehrer an der Malschule und übernahm die Einrichtung des Stadtarchivs. Dabei entdeckte er sein Interesse für Archäologie, denn die junge Stadt zeigte erstaunlich viele Funde aus der Vergangenheit – bis hin zur Steinzeit.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ausgrabungen

Angelika Srownal erinnert sich an viele gemeinsame Feldbegehungen mit ihrem Mann, die im Vorfeld von Bauprojekten stattfanden. Häufig folgten dann Ausgrabungen, die Franz Srownal mit Begeisterung und großem Engagement begleitete. Damit all die Funde in Germering bleiben konnten, musste ein geeignetes Gebäude gefunden werden. Srownal hatte inzwischen den Archäologischen Arbeitskreis gegründet, aus dem 1999 der Förderverein Stadtmuseum hervorging. Bis dieses im umgebauten ehemaligen Feuerwehrhaus eröffnet wurde, sollten allerdings noch neun Jahre vergehen.

Neben dem Hauptstandort gibt es fünf sogenannte Fundortmuseen in Form von Großvitrinen im Bereich der archäologischen Fundstellen. Das erste war der römische Ziegelbrennofen auf dem Weg zum Schusterhäusl.

Zahlreiche Ausstellungen

Es war nicht so, dass die Archäologie die Kunst aus Srownals Leben verdrängte. Er war ein höchst vielseitiger und erfolgreicher Maler, der zahlreiche Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen bestritt. Gerne arbeitete Srownal gefundene Gegenstände in seine Bilder ein und setzte sich auf künstlerische Weise mit gesellschaftskritischen Fragen auseinander. Seit 1989 leitete er die Ateliergruppe 27, eine Künstlergruppe, die regelmäßig im Atelierhaus an der Salzstraße und im ehemaligen Kasernengebäude ausstellt. 2005 erhielt er den Johann-Georg-Fischer-Kunstpreis sowie die Bayerische Denkmalschutzmedaille. Daneben war Srownal Mitherausgeber des Buches „Leben in Germering von 1904 bis 2004“ und veröffentlichte mehrere Materialhefte zur Stadtarchäologie und zu Ausstellungen.

Zuletzt lebte der Großvater dreier Enkelkinder gemeinsam mit seiner Frau, zwei Windhunden und zwei Katern in Dießen. Die Namen der Hunde lassen keinen Zweifel daran, dass sie zu einem Künstlerhaushalt gehören – sie heißen Picasso und Michelangelo. Doch Srownal konnte die Idylle seines Wohnsitzes nicht mehr recht genießen. Der Mann, dessen Freunde sein sympathisches, offenes Wesen und seine vielen originellen Ideen schätzten, litt in den letzten Jahren unter einer schweren Depression und zog sich immer mehr zurück. Franz Srownal wurde 73 Jahre alt. os

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.