Täter ziehen durch die Stadt: Erneut Seitenscheiben von Autos eingeschlagen

Wieder sind in Germering Seitenscheiben von Autos eingeschlagen worden. Ein Zeuge konnte die mutmaßlichen Täter beobachten.

Germering - Bereits in der Nacht auf Mittwoch war ein bislang unbekannter Täter durch Germering gezogen und hatte wahllos die Scheiben von geparkten Pkw eingeschlagen. Jetzt hat sich das fortgesetzt, wie die Polizei berichtet. Dieses Mal wurden insgesamt neun Fahrzeuge angegangen, die Tatorte liegen dieses Mal an der Tristanstraße, an der Lohengrinstraße, an der Schillerstraße sowie an der Holzbachstraße und an der Dornierstraße. Der Täter konzentrierte sich nicht auf besonderes Beutegut, auf keine besondere Automarke und keine besonderen Orte. Das heißt: Er ging offensichtlich völlig wahllos vor. Unter den betroffenen Fahrzeugen waren diesmal auch zwei Taxis, unter anderem ein Großraumtaxi Mercedes Vito in der Schillerstraße. Aus diesem wurde eine Tasche mit mehreren hundert Euro Bargeld und Ausweisdokumenten gestohlen. Auch aus dem zweiten Taxi (Lohengrinstraße) wurde ein Geldbeutel mit zwei bis dreihundert Euro gestohlen. Aus einem Wohnmobil in der Holzbachstraße wurde unterdessen nichts gestohlen.

Interessant sei diesem Zusammenhang der Hinweis eines Anwohners, so die Polizei. Er beobachtete gegen 23.30 Uhr von seinem Balkon aus, wie zwei Jugendliche mit einer Taschenlampe in jedes geparkte Fahrzeug an der Holzbachstraße leuchteten. Als er sie daraufhin ansprach, pöbelten sie ihn von der Straße aus an. Anschließend flüchteten sie in Richtung Salzstraße. Beide Jugendlichen trugen schwarze Jogginghosen und schwarze Jacken. Sie waren schlank und etwa 21 bis 27 Jahre alt. Sie sprachen akzentfrei deutsch.

Die Polizei bittet dringend darum, bei derartigen Beobachtungen sofort die Beamten unter der Nummer 110 zu verständigen und nicht eigeninitiativ verdächtige Personen von sich aus anzusprechen.

Zeugenaufruf: Wer in der vergangenen Nacht Beobachtungen gemacht hat, die mit der Sachbechädigungsserie in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Germeringer Polizei unter Tel: 089-89 41 57-110 zu melden.