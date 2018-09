Erster Einsatz der Radl-Streife

Die Germeringer Radfahrer machten am Dienstag Bekanntschaft mit einer neuen Art von Polizeikontrollen: Zwei junge Polizistinnen gingen selbst mit dem Fahrrad auf Streife. Dabei mussten sie sich von den ertappten Verkehrssündern auch dumme Sprüche anhören.

Germering–Schwerpunktmäßige Kontrollen von Radfahrern hat die Polizei auch schon in der Vergangenheit durchgeführt. Gestern Vormittag stand wieder so ein Aktionstag an. Und laut Polizeivize Andreas Ruch setzte man dabei erstmals eine neue Idee um. Zwei Polizistinnen der Inspektion schwangen sich selbst aufs Fahrrad, um den Radlern auf den Zahn fühlen zu können.

Christiane Asam und Manuela Urban, beide sind Polizeiobermeisterinnen, wurden zusätzlich zu den üblichen uniformierten und zivilen Polizeikräften eingesetzt, die am Aktionstag den Fahrradverkehr unter die Lupe nahmen. Weil die Germeringer Inspektion laut Ruch über keine eigenen Dienstfahrräder verfügt, griffen die beiden Kolleginnen kurzerhand auf ihre eigenen privaten Bikes zurück.

Der Aktionstag kann auch dank der uniformierten Fahrradstreife als Erfolg gewertet werden. In Germering wurden am Vormittag 35 Verwarnungen wegen diverser Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen. Am häufigsten war das Benutzen des Radweges in falscher Richtung, Telefonieren mit dem Handy am Ohr sowie Fahren mit Kopfhörern und lauter Musik.

Wie bereits bei einer bundesweiten Kontrollaktion der vergangenen Woche spielte das Thema „Ablenkung im Straßenverkehr“ eine übergeordnete Rolle. Laut Polizeisprecher Ruch wurde allen wegen Telefonierens und Musikhörens verwarnten Radlern die Unfallursache Nummer eins der Ablenkung im direkten Gespräch verdeutlicht.

Weniger schön war aus Sicht der Polizei, dass der Spruch, wonach die Polizei beileibe andere Aufgaben habe, als Radfahrer zu schikanieren habe, mehrfach gefallen ist. Ruch bilanziert nüchtern: „Bei den Fahrradfahrern war eher wenig Verständnis für die Notwendigkeit derartiger Kontrollen vorhanden.“