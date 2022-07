Es gibt immer noch zu wenig Leih-Omas - Großeltern auf Zeit gesucht

Stellten das Projekt noch einmal vor und zogen eine erste Bilanz (v.l.): Leih-Oma Rita Dasgupta, Isolde Kirchner-Weiß (Lokales Bündnis für Familie) und Margarete Reifinger (Projekt-Koordinatorin Leih-Großeltern). © Kürzl

Enkel und Großeltern können sich gegenseitig ergänzen. In Familien, wo es diese Beziehung nicht gibt, können Leih-Großeltern einspringen. Das lokale Bündnis für Familie sucht weiter nach Mitstreitern.

Germering – „Offen sein für die übernächste Generation.“ Das ist die Motivation von Margarete Reifinger. Sie koordiniert das Leih-Oma-Projekt seit einem Jahr. Entstanden ist es nach einer Idee der früheren Familienreferentin des Stadtrats, Eleonore Cröniger. Margarete Reifinger versucht, Eltern, die einen Großeltern-Ersatz für ihre Kinder suchen, und Erwachsene, die ihre Erfahrungen und Erlebnisse an Kinder weitergeben möchten, auf einen Nenner zu bringen.

Das ist nicht so einfach: Bei den Eltern gibt es eine Warteliste, bei den Großeltern Bedarf. Lediglich vier Leih-Omas sind aktuell im Einsatz bei Familien und Alleinerziehenden. „Der Bedarf ist hoch“, informierte Reifinger jetzt im Frauen- und Mütterzentrum (Frau MütZe, Goethestraße 5).

Für Rita Dasgupta hat es sich jedenfalls gelohnt, mitzumachen. Sie hat im Oktober letzten Jahres eine Familie gefunden mit zwei Buben, einer im Kindergarten-, der andere im Grundschulalter. „Das hält fit, geistig und körperlich“, erzählte die Leih-Oma. Es sei spannend und interessant, in so eine neue Familie reinzukommen, berichtete sie weiter.

Opas sind Mangelware

Zwei Stunden in der Woche, aufgeteilt auf zwei Tage, das ist Dasguptas Pensum. Das kann aber laut Reifinger zwischen den Eltern und Großeltern frei vereinbart werden. Es hänge natürlich viel davon ab, inwieweit die Beziehung passt. Reifinger: „Die Kinder haben da schon ein wichtiges Wort mitzureden.“ Wenn es nicht klappen wolle, könne sich jede Seite aus dieser Leih-Beziehung zurückziehen. Vertrauen und Zutrauen sie die Basis für das Funktionieren.

Die Koordinatorin bedauert, dass es kaum Männer gibt, die sich als Leih-Opa melden. „Die machen es vielleicht anders, aber genauso gut wie Frauen“, glaubt Reifinger. Einen Grund für die Zurückhaltung bei den Männern sah Isolde Kirchner-Weiß, Koordinatorin beim „Lokalen Bündnis für Familie Germering“, unter anderem in Rollenbildern früherer Generationen. „Da war eben die Frau als erstes für die Kinder zuständig, der Mann fürs Geld verdienen.“ Da müsse sich vielleicht mancher Mann noch überwinden. Aber sie beobachte schon auch, dass das immer mehr gelinge, so Kirchner-Weiß.

Vor drei Jahren waren die ersten Vorarbeiten zu dem Projekt Leih-Großeltern geleistet worden. Und zusammen mit Eleonore Cröniger war die Idee im März 2020 bereits OB Andreas Haas vorgestellt worden. „Ein paar Tage später kam Corona“, erklärt Kirchner-Weiß. Das Projekt kam ins Stocken. Erst nachdem die ersten Impfserien abgewickelt waren, lebte es wieder auf.

Die neue Familienreferentin Eva Kuchler setzte die Unterstützung fort. Relativ schnell hatten sich dann einige Leih-Omas gefunden, die einen Kurs absolvierten. „Um sich sicherer zu fühlen“, berichtet Reifinger. Notwendig sei auch ein erweitertes Führungszeugnis.

Versicherung

Reifinger wie Kirchner-Weiß machten deutlich, dass Leih-Großeltern keine regelmäßige Kinderbetreuung ersetzen würden. Ähnlich wie echte Omas oder Opas sollen sie Notfällen einspringen und die Familien stundenweise unterstützen. Das Vorhaben wird vom Bündnis für Familie und dem Frauen- und Mütterzentrum durchgeführt und von der Stadt gefördert. Die Betreiber übernehmen dabei aber nur eine Vermittlungsfunktion.

Die Leih-Großeltern erhalten von den Familien eine Entschädigung – die Höhe sollen beide Parteien unter sich ausmachen. Abgesichert sind sie über die Ehrenamtsversicherung.

So geht’s

Wer sich für das Ehrenamt als Leih-Oma oder-Opa interessiert soll sich an Margarete Reifinger wenden. Sie beantwortet alle Fragen, die per E-Mail an margarete@reifinger.de bei ihr eintreffen.

