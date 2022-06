Exhibitionist belästigt Spaziergängerin in Germering - Polizei fasst 24-Jährigen

Von: Lisa Fischer

Die Kriminalpolizei hat einen Exhibitionisten aus Germering dingfest gemacht. (Symbolbild) © Symbolbild: Boris Roessler / dpa

Ende April wurde eine Spaziergängerin in Germering von einem Exhibitionisten belästigt. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst.

Germering - Eine 40-Jährige war am 25. April gegen 21 Uhr in der Kirchenstraße (Germering) mit ihrem Hund spazieren. Plötzlich trat ihr laut Polizei ein junger Mann entgegen, der seine Hose öffnete und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als die Frau ihn ansprach, ob sie ein Foto von ihm machen soll, lachte er nur und entfernte sich in Richtung des Spielplatzes.

Die Spaziergängerin meldete den Vorfall am nächsten Tag der Polizei. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen.

Nun konnten die Beamten einen Tatverdächtigen festnehmen. Am Dienstag, 28. Juni, wurden der Geschädigten Fotos vorgelegt, auf denen sie den Tatverdächtigen zweifelsfrei wiedererkannte.

Den 24-jährigen Mann aus Germering erwartet nun laut Polizei eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen.

