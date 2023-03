Fahrer nickt ein: Spektakulärer Unfall in Germering

Unter einem der Wagen verkeilte sich durch den Unfall ein großer Stein. © feuerwehr unterpfaffenhofen

Außergewöhnlicher Unfall am Kreisverkehr an der Planegger Straße: Ein Frauenarzt ist am Montagnachmittag kurz vor dem Kreisel eingeschlafen.

Germering – Mit seinem BMW schob er laut Polizei einen vor ihm fahrenden Mercedes über den Kreisverkehr. Unter diesem verkeilte sich ein großer Stein. In den Unfall war auch noch eine 40-Jährige mit ihrem Opel verwickelt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Unterpfaffenhofen sicherte die Unfallstelle und nahm ausgelaufene Flüssigkeiten auf. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei am Montag noch nicht abschätzen.