Germering: Ein Schritt weiter auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt

Von: Klaus Greif

Freie Fahrt für Radler: Germering hat bei der Infrastruktur schon viel gemacht. (Symbolfoto) © Panthermedia

Die Stadt hält am Ziel fest, die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune“ zu erhalten. In einem für die Ernennung notwendigen Grundsatzbeschluss stimmte der Stadtrat dem zu.

Germering – Germering ist seit drei Jahren Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK). Das ist eine von vielen Voraussetzungen, die man braucht, um sich selbst fahrradfreundliche Stadt nennen zu können. Was die Stadt alles leisten muss, um den Radverkehr weiter zu fördern, wurde 2019 bei einer ersten Ortsbefahrung mit AFGK-Vertretern festgehalten. Dabei handelt es sich nicht nur um den Bau von Radwegen. Wie der neue Mobilitätsbeauftragte der Stadt, Sven Groeting, jetzt im Stadtrat erklärte, zählen neben der Infrastruktur auch die Punkte Kommunikation, Service und Information dazu. Im nächsten Jahr wird eine so genannte Hauptbereisung der Stadt mit der AGFK zeigen, ob man die Bedingungen erfüllt.

Viele dieser Vorgaben sind Groeting zufolge mittlerweile schon erfüllt oder werden gerade umgesetzt. Er nannte beim Punkt Infrastruktur unter anderem die Fahrradstraße zum Germeringer See, den Bau der Fahrradstraße an der Landsberger Straße und den beschlossenen Bau von 14 Mobilitätsstationen.

Das Themenfeld Kommunikation ist mit der langjährigen Teilnahme der Stadt an der Aktion Stadtradeln und dem bestehenden Runden Tisch Radverkehr schon abgedeckt. Was noch geplant ist, ist unter anderem die Teilnahme an der Meldeplattform RADar! des Klimabündnisses. Dieses Instrument soll es Verwaltungen und Bürgern erleichtern, den Radverkehr in der Kommune zu verbessern.

In Sachen Service und Information ist die Stadt auch schon gut aufgestellt. Groeting listet hier die Reparaturstationen an den Bahnhöfen und am Germering See, das spezielle Winterdienstkonzept zur Räumung der Radwege und den Bau von Fahrradabstellanlagen auf, die den Vorgaben des Fahrradclubs ADFC entsprechen. Infos zum Radverkehr gibt es auf der städtischen Homepage und in Infobroschüren.

Die Stadt erfüllt auch die finanziellen Bedingungen der AFGK: Fahrradfreundliche Kommunen müssen jährlich mindestens acht Euro je Einwohner für den Radverkehr ausgeben. Dies sind für Germering rund 336 000 Euro.

Die Stadträte stimmten den Vorgaben zum Erreichen des Zieles „Fahrradfreundliche Kommune“ geschlossen zu. Daniel Liebetruth (SPD) mahnte allerdings, dass ein Grundsatzbeschluss allein nicht reiche. Es sei auch ein Umdenken im Stadtrat selbst notwendig.

Benedikt Nesselhauf (CSU) wies darauf hin, dass der Stadtrat viele wichtige Entscheidungen zur Verbesserung des Radverkehrs getroffen habe. Christian Ganslmeier (CSU), ein bekennender Radfahrer, war der Ansicht, dass man auch jetzt in Germering schon gut radeln könne, wenn man es will: „Das findet alles im Kopf statt.“ Das wollte Gerhard Blahusch (Grüne) so nicht stehen lassen: „Es gibt sehr wohl viele Stellen, wo ich mich als Radler nicht gut aufgehoben fühle.“ Auch seine Fraktionskollegin Barbara Mokler sah dies so. Vor allem für radelnde Kinder gebe es zahlreiche gefährliche Straßen.

