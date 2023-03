Mehr als jeder Zweite fordert: Bau und Ausbau von Radwegen in Germering

Von: Klaus Greif

Eine Umfrage ergibt: Der Radverkehr in Germering muss verbessert werden. (Symbolbild) © Demy Becker / dpa

Insgesamt 1700 Germeringer haben bei einer Mobilitäts-Umfrage mitgemacht. Ergebnis: Bei ÖPNV und Radverkehrs müssen Verbesserungen her.

Germering – Rund 1700 Einwohner der Mitgliedskommunen des Regionalmanagements München-Südwest haben sich an einer groß angelegten Umfrage zur Mobilität beteiligt. Mit dabei waren auch 188 Germeringer. Eines der Ergebnisse: Die Infrastruktur für Radler muss verbessert werden.

Im Regionalmanagement München Südwest (RMMSW) sind neben Germering und Starnberg die Gemeinden Gauting, Gräfelfing, Krailling, Neuried und Planegg sowie die südwestlichen Münchner Stadtteile vertreten. Als es vor zwölf Jahren gegründet wurde, war die Verbesserung des ÖPNV eines der Ziele. Dass dies weiter notwendig ist, ist ein Ergebnis der Befragung zur aktuellen Mobilitäts- und Verkehrssituation, die die Regionalmanager durchgeführt haben.

Insgesamt haben sich dem RMMSW zufolge rund 1700 Bürger im Alter von 16 bis 80 Jahren an der Umfrage beteiligt. Geleitet wurde sie von Mobilitätsforscher Claus Grimm. Die Zahl der Teilnehmer stufte er als sehr hoch ein. Als besonders erfreulich bewertet er die Tatsache, dass sowohl die Alters- als auch Geschlechterverteilung weitgehend der Bevölkerungsstruktur in den teilnehmenden Kommunen entspricht.

Durchschnittsnote für Germering

Gegenstand der Online-Umfrage war es laut RMMSW, ein Bild über das Mobilitätsverhalten der Einwohner zu erhalten. Außerdem sollten sie das Mobilitätsangebot bewerten und Verbesserungswünsche äußern. Die Befragten beurteilten die Verkehrssituation in den Mitgliedskommunen mit einer Durchschnittsnote von 3,1 entsprechend der Schulnotenskala von 1 bis 6. Ganz vorne in der Bewertung lagen Neuried mit 2,6 und Planegg mit 2,8, die Stadt Starnberg liegt mit 4,1 am Ende der Skala. Germering erreicht exakt die Durchschnittsnote 3,1.

Das Ergebnis der Fragen zum Nutzerverhalten ist deutlich: „Zwar gaben die meisten Befragten an, zu Fuß unterwegs zu sein. Ganze 72 Prozent nutzen aber mindestens einmal in der Woche einen Pkw, immerhin 48 Prozent das Fahrrad und nur 36 Prozent den öffentlichen Nahverkehr“, erklärt Claus Grimm. Aus den gesammelten Daten gehe zudem hervor, dass eine Mehrheit der Befragten in nahezu allen Feldern der Mobilität einen großen Handlungsbedarf sehe.

Dies betrifft laut Grimm vor allem den Ausbau des Angebots sowie der Infrastruktur des ÖPNV und Fahrradverkehrs. „Sieben von zehn Befragten sind der Meinung, dass die Landkreise und Gemeinden rund um München massiv Geld investieren sollten, um durch neue Linien und häufigere Fahrten die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs zu erhöhen“, erklärt Tobias Kipp. Der Experte für Kommunale Mobilität war mit im Team, das die Befragung durchführte. Sechs von zehn Einwohnern fordern zudem den Bau oder Ausbau von Radwegen.

Regionalmanagerin Verena Trautmann, sie leitet gemeinsam mit Janina Laube das RMMSW-Büro in Planegg, ist ebenfalls sehr zufrieden mit dem großen Interesse an der Befragung. Sie verweist zudem auf den aktuell laufenden Ideenmelder zur Verkehrssituation: „Das Online-Werkzeug ist über unsere Vereinshomepage zu erreichen und bietet allen in der Würmregion die Möglichkeit, positionsgenau auf einer Karte Wünsche, Anregungen oder identifizierte Problemstellen einzugeben.“

Die umfangreiche Auswertung der Umfrage, sie umfasst rund 80 Seiten, ist ebenfalls auf der Homepage www.rmmsw.de zu finden.