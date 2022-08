Fahrradstraße kurz vor der Fertigstellung

Von: Klaus Greif

Die Signalfarbe Rot macht‘s deutlich: Radler sind am Wirtschaftsweg bevorrechtigt. Das Foto zeigt die umgestaltete Einmündung der Oberen Bahnhofstraße in die Landsberger Straße (links). © mm

Der erste Abschnitt der Fahrradstraße auf dem nördlichen Wirtschaftsweg der Landsberger Straße in Germering ist so gut wie fertig. Die Arbeiten sollen rechtzeitig zum Schulbeginn nach den Sommerferien beendet werden.

Germering – Die Realisierung einer durchgängigen Ost-West-Verbindung für Radfahrer entlang der Landsberger Straße ist vor über vier Jahren zum ersten Mal diskutiert worden. Sie war Ergebnis eines Bürger-Workshops Fahrradverkehr, den das Institut für innovative Städte (INS) organisiert hatte.

Dass es bis zur Umsetzung auch nur eines Abschnitts so lange dauerte, lag vor allem an der Komplexität der Planungen: Sämtliche Einmündungen mussten überplant werden, um die Bedürfnisse von Radfahrern, Fußgängern und Autofahrern gleichermaßen zu erfüllen. Oberste Priorität sollte dabei vor allem die Sicherheit der nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer haben.

Im April 2021 billigte der Stadtrat die Pläne für den Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr an der Salzstraße und der Goethestraße. Im September begannen die Bauarbeiten. Zentraler Punkt der Neugestaltung war der Umbau des Knotenpunkts Landsberger-/Obere Bahnhofstraße. Aus der vierarmigen Kreuzung ist eine Einmündung der Bahnhof- in die Landsberger Straße geworden. Die Zufahrt zum Wirtschaftsweg auf der südlichen Seite ist geschlossen worden. Hier entsteht noch eine Grünfläche.

Eigene Abbiegung

Der Einmündungsbereich selbst ist vor allem für Fahrradfahrer völlig geändert worden. Sie fahren jetzt im Kreuzungsbereich auf einer roten Deckschicht und haben, wenn sie in Richtung Salzstraße fahren, eine eigene Abbiegung zur Oberen Bahnhofstraße. Die Ampelanlage an der Kreuzung soll künftig Radler und Fußgänger getrennt über die Bahnhof- und die Landsberger Straße führen. Die Ampel muss laut Stadtbaumeister aber noch installiert und eingerichtet werden.

Der Bereich von der Kreuzung bis zur Goethestraße ist ebenfalls komplett umgebaut worden. Fußgänger haben jetzt einen bisher nicht vorhandenen Gehsteig. Die Parkmöglichkeiten für Autos an der Böschung zur Landsberger Straße sind verschwunden. Dies war notwendig, weil eine Fahrradstraße mindestens vier Meter breit sein muss.

Gearbeitet wird zurzeit noch an der Verlegung einer Wasserleitung am südlichen Wirtschaftsweg. Die dafür zuständigen Stadtwerke wollen Ende August damit fertig sein. Was dann noch fehlt, sind Restarbeiten. Die Sperrung des Einmündungsbereiches der Oberen Bahnhofstraße wird laut Stadtbaumeister Thum erst beendet, wenn alles fertig ist.

