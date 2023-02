Faschingsendspurt in Germering: Prinzenpaare besuchen Oberbürgermeister - dann geht‘s zum letzten Tanz

Von: Klaus Greif

Krapfen-Energie für den Faschingsendspurt (v.l.): Das Kinderprinzenpaar Sarah Bendel und Alexander Fink, OB Andreas Haas sowie die Prinzregenten Gisela und Gerhard Fuchs lassen es sich schmecken. © Peter Weber

Der Fasching hat auch das Rathaus zurückerobert. Beim obligatorischen Krapfenempfang im Sitzungssaal für die Showtanzgruppen und Regenten von Fun Unlimited hat OB Andreas Haas so viele Besucher wie schon lange nicht mehr begrüßt.

Germering – Der Sitzungssaal im 6. Stock wird einmal im Jahr zur kurzzeitigen Faschingshochburg der Stadt. Traditionell am Rosenmontag lädt OB Haas die gesamte Showtanzgruppe von Fun Unlimited mitsamt den Prinzenpaaren sowie der Technik- und Helfercrew zum Krapfenessen ein. Zwei Jahre lang war dies wegen Corona nicht möglich. Möglicherweise bestand also gehöriger Nachholbedarf – der Sitzungssaal war jedenfalls so voll wie schon lange nicht mehr. 90 Krapfen und etliche Liter Saft und Wasser hatte die Stadt bereit gestellt – nach 20 Minuten waren die Krapfen verteilt und gegessen.

Melissa Prescher war eine der vielen Fun-Unlimited-Besucher. Sie feierte gestern ihren 17. Geburtstag und erhielt dafür von OB Haas einen besonderen Blumengruß. Melissa ist seit ihrem fünften Geburtstag, also seit zwölf Jahren, Mitglied der Showtänzer und immer noch mit Begeisterung bei der Sache. Mit einem „Happy Birthday“ aus vollen Kehlen gratulierten ihr die versammelten Fun-Unlimited-Freunde.

Unter den viele Gästen im Sitzungssaal waren aber auch Neulinge, die den Fasching zum ersten Mal auf diese Weise erleben. Ein Bub aus der Kindergruppe bekannte sich dazu und meinte: „Ich habe Fun Unlimited beim Sommerfest vor der Stadthalle gesehen und mir gedacht: Da möchte ich mitmachen.“

Das Prinzregentenpaar Gisela und Gerhard Fuchs – Fun Unlimited kürte schon zum zweiten Mal nacheinander kein Prinzenpaar – berichteten von einem Fasching, der riesig Spaß gemacht habe. Aus ihrer Sicht besonders bemerkenswert war der Auftritt beim Prinzenztreffen des Bundes Deutscher Karneval, zu dem Prinzregent Luitpold nach Prien geladen hatte. Auch der Empfang im Landratsamt München sei etwas Besonderes gewesen, erzählte Gisela Fuchs.

Am auffälligsten war den Prinzregenten zufolge der enorme Zuspruch bei den Kinderbällen. Bei der großen Party im Orlandosaal der Stadthalle hätte man mit Schwarzhandel viel Geld verdienen können, erzählte Fun-Unlimited-Urgestein Oliver Greiter. Karten gab es im Vorverkauf in seinem Friseurladen an der Otto-Wagner-Straße. Auch als alles schon längst ausverkauft war, seien die Eltern ins Geschäft gekommen, um unbedingt noch Tickets zu ergattern.

Närrisches Treiben in Germering

Fun Unlimited lädt heute zum närrischen Treiben auf den Platz vor der Stadthalle. Los geht’s um 13 Uhr, um 14 Uhr gibt es die erste Showtanzeinlage. Um 14.50 Uhr soll der Rathausschlüssel an OB Andreas Haas zurückgegeben werden. Fun Unlimited sorgt für die Bewirtung und die Musik.