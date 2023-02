Über 2500 Germeringer feiern narrisch vor der Stadthalle

Von: Hans Kürzl

Geschätzt 2500 Besucher ließen sich vor der Stadthalle von der Stimmung und der Show von Fun Unlimited hinreißen. © Kürzl

Frühlingswetter und Faschingsausklang – ideal, um in Germering das Ende der tollen Tage zu feiern. Auf dem Platz vor der Stadthalle ließen sich über 2500 Menschen von Musik, Show und Partystimmung mitreißen.

Germering – Symbolischer Höhepunkt der gut fünfstündigen Party war die offizielle Rückgabe des Rathausschlüssels von Prinzregentenpaar Gisela und Gerhard Fuchs an Oberbürgermeister Andreas Haas. Dabei hatte sich der Stadtregent von der Kulisse, die sich vor der Bühne ausgebreitet hatte, mitreißen lassen.

Bunt und lebendig wie bei dieser Polonaise ging es in Germering von Beginn an zu. © Kürzl

„Endlich sehen alle wieder, wie Germering feiern kann.“. So voll habe er den Platz beim Faschingsausklang schon lange nicht mehr erlebt, so Haas. Die Veranstalter schätzten die Besucherzahl auf ungefähr 2500. Das Outfit für die große Party hatte sich Haas von den Experten von Fun Unlimited auswählen lassen. „Ich habe das Prinzregentenpaar gefragt, und die haben ein gute Wahl getroffen“, war der Oberbürgermeister mit seiner westernähnlichen Verkleidung mehr als zufrieden.

Auch Gisela und Gerhard Fuchs waren von den letzten Stunden ihrer Regentschaft vollends begeistert. „Ein toller Abschluss für eine ganz tolle Zeit.“ Es sei eine Ehre gewesen, die Große Kreisstadt zu vertreten – tags zuvor sogar noch in der wahrlich königlichen Umgebung von Schloss Nymphenburg im Münchner Westen.

Soviel adliges Ambiente brauchte Rudi Steiner überhaupt nicht, um in Stimmung zu kommen. Dabei hatte er es nicht bei einer Krawatte belassen, um sich für das bunte Treiben vor der Stadthalle standesgemäß in Schale zu werfen. Fast wie ein lebender Krawattenständer war er aufgelaufen und hatte so viele bewundernde oder auch amüsierte Blicke auf sich gezogen. „Ein paar von denen waren schon lange unbenutzt im Schrank. Die sollten mal wieder ans Licht“, beschreibt er wie er seine Auswahl getroffen hat. Der eine oder andere Schlips würde aber nach dem Fasching endgültig aussortiert werden.

Fast wie ein lebender Krawattenständer – Rudi Steiner hatte viel gute Laune mitgebracht. © Kürzl

Eine gute Auswahl an Leckereien hatten dagegen Birgit Zeidner, Conchi Posch und Susanne Pichelmaier zusammengestellt. Ihre Krapfen fanden jedenfalls reißenden Absatz. „Echt lecker“, meinte ein Besucher. Kein Wunder, vor allem Posch und Pichelmeier haben mit den süßen Leckereien viel Erfahrung. Seit 20 beziehungsweise zehn Jahren verkaufen sie bei Festen Krapfen. Doch auch an den anderen Ständen herrschte das, was man gemeinhin als reißenden Absatz bezeichnet.

Den hatte Moderator Nico Reiss, der sich in ein Superman-Kostüm gekleidet hatte, von der Bühne her immer wieder angeheizt. „Greift zu. Pommes und Bratwurst gehören am Faschingsdienstag zu den Grundnahrungsmitteln.“ Es wurde schließlich auch bei den Getränken so eifrig zugegriffen, dass Nachschub geordert werden musste.

Auf der Bühne selbst hatte Reiss mit Steffi Würll und dem als Tiger verkleideten Ex-Prinzen Thomas Spitalny beste Unterstützung. So wie die verschiedenen Showtanzgruppen von Fun Unlimited ebenfalls gelungene Auftritte auf die unmittelbar vor der Stadthalle aufgebaute Bühne zaubern konnten. Gefühlt besonders viel Applaus erhielt die Hobbygruppe „Fun Dance“ – besetzt mit ehemaligen Showtänzern von Fun Unlimited und Eltern.

So brauchte es nicht viel, um die gute Laune auf beständig hohem Niveau zu halten. Bereits vor dem offiziellen Beginn des Faschingstreibens hatte sich der Platz schnell gefüllt. Hans Kürzl