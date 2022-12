Erweiterungsbau: Feuerwehr feiert Richtfest

Von: Hans Kürzl

Gut gelaunt waren Zimmerer Reinhard Bichtele, Ludwig Deimel (Stellvertretender Feuerwehrkommandant), Thomas Mayrhofer (Feuerwehrkommandant), Oberbürgermeister Andreas Haas und die Mitarbeiter der Baufirma beim Richtfest. © Weber

Der Erweiterungsbau der Freiwilligen Feuerwehr Germering hat turbulente Zeiten hinter sich – inklusive Wechsel der Baufirma und gestiegenen Kosten. Trotzdem herrschte jetzt beim etwas verspäteten Richtfest gute Laune.

Germering – „Das Haus soll dem Gemeinwohl dienen. In den Segen schließ ich ein, die Feuerwehr und ihr Heim.“ Den Zimmererspruch gab Reinhard Bichtele aus luftiger Höhe der Germeringer Feuerwehr mit auf den Weg in die nächsten Monate – fast genau ein Jahr nach dem Spatenstich, bei ähnlich ungemütlich-kaltem Wetter.

Ein besonderer Tag

Dennoch sprach Kommandant Thomas Mayrhofer davon, „dass das ein besonderer Tag für uns ist“. Die Erweiterung gewährleiste die Einsatzfähigkeit der Wehr für viele weitere Jahre. „Die Sicherheit für die Bürger der Stadt steigt somit weiter an“, führte Mayrhofer aus. Sein Stellvertreter Ludwig Deimel sprach von einem Bau, der prägend für die Germeringer Feuerwehr als Organisation sei.

Mängel und Verstöße

Eigentlich hätte der Bau aber bereits weitgehend abgeschlossen sein können, wie Oberbürgermeister Andreas Haas erklärte. Bereits in der Bürgerversammlung vom 9. November hatte er darüber informiert, dass es „immer wieder zu Mängeln und Verstößen gegen den Bauvertrag seitens des Auftragsnehmers der Baumeisterarbeiten“ gekommen sei.

Der Wechsel der ausführenden Baufirma habe etwa ein halbes Jahr Verzögerung nach sich gezogen. Die geplante Fertigstellung werde sich voraussichtlich bis in den kommenden Mai ziehen. Das ist just der Zeitpunkt, an dem die Freiwillige Feuerwehr ihr Bestehen von 150 Jahren feiert – mit einem verlängerten Fest-Wochenden vom 18. bis 21. Mai.

Immerhin konnte Haas nun feststellen, „dass seit dem Wechsel der Baufirma alles reibungslos läuft“. Allerdings hat die Lage in der Baubranche auch zu einer spürbaren Kostenmehrung geführt. Zu den ursprünglich angesetzten 5,5 Millionen Euro für die Erweiterung muss laut Oberbürgermeister nun etwa eine Million hinzugerechnet werden.

Neue Fahrzeuggassen

Mit dem Erweiterungsbau werden sieben neue Fahrzeuggassen geschaffen und zwei Sonder-Fahrzeuge der Kreis-Feuerwehr bekommen Unterschlupf. Außerdem entstehen zwei Wohnungen. Die Stadt sieht es als Notwendigkeit, bei solchen Projekten auch Wohnraum für das dort tätige Personal zu schaffen.

Deshalb sah Haas den Erweiterungsbau auch als Würdigung für die rund 100 aktivem Einsatzkräfte, die die Freiwillige Feuerwehr Germering aktuell in ihren Reihen hat. „Bei jedem Wetter und jeder Tageszeit im Ehrenamt bereit zu sein, das ist keine Selbstverständlichkeit“, so Haas.

