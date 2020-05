Qualm-Test in der Autobahn-Galerie

Eine Rauchwolke zog am Sonntagfrüh gegen 7 Uhr von der Autobahn A 96 in Richtung Germering. Dabei handelte es sich jedoch nicht um einen Großbrand, sondern um einen Test der Autobahnmeisterei.

Germering – Die Vertreter der Autobahndirektion haben simuliert, wie sich der Rauch bei einem Brand in der so genannten Galerie bei Germering verhält, erklärt Kreisbrandinspektor Hubert Stefan. „Dazu wurden Schalen mit Benzin gefüllt und angezündet.“ Vertreter der Kreisbrandinspektionen Fürstenfeldbruck und Starnberg sowie der Feuerwehren Germering, Unterpfaffenhofen, Gilching-Geisenbrunn und Oberpfaffenhofen – also die Wehren, die bei einem Brand alarmiert werden – waren eingeladen, dabei zuzuschauen. „Wir waren unten im Tunnel und konnten dann auf die Fahrbahn“, berichtet Michael Gogl, Kommandant der Unterpfaffenhofener Wehr. Es sei relativ windstill gewesen, so habe man schön erkennen können, wohin der Rauch abziehe.

Rauch zieht schnell ab

Die Erkenntnis: „Der Qualm zieht schnell raus und weg, er bleibt nicht im Tunnel.“ Die Einsatzkräfte stehen also nicht zu lange in dichtem Rauch. Die Wolke sei in Richtung Germering gezogen, je nach Windrichtung könne sie aber auch in eine andere Richtung abziehen. „Und je mehr Wind, desto besser, denn dann ist er schneller raus.“

Für die Übung wurden viermal zehn Liter Benzin entflammt, berichtet Gogl. Um keine Auffahrunfälle durch Schaulustige zu verursachen, wurde die Autobahn für etwa eine Viertelstunde für den Verkehr gesperrt.

Ergebnis wird ausgewertet

Die Autobahndirektion hat den Versuch mit 20 bis 30 Kameras gefilmt und Windmessungen durchgeführt. All dies wird nun ausgewertet, berichtet Gogl. Und auch die Unterpfaffenhofener Wehr, die für diesen Autobahnabschnitt zuständig ist, kann nun abschätzen, was sie bei einem Pkw-Brand erwartet. Einzig die Galerie muss nun etwas gereinigt werden, sagt Gogl. „Einige Teile sind ein bisschen verrußt.“

