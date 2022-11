Bücher-Flohmarkt: Kiloweise Lesestoff zum Anfassen - „Das Papier muss zwischen den Finger rascheln“

Von: Hans Kürzl

Reger Andrang, fleißiges Wühlen und kiloweise Bücher: Nach zwei Jahren Pause erfreute sich der Bücher-Flohmarkt in der Stadtbibliothek großer Beliebtheit. © Kürzl

Trotz aller digitaler Konkurrenz – ein Buch in Händen halten und zwischen seinen Seiten zu blättern, ist immer noch gefragt. Jede Menge Gelegenheit gab es dazu auf dem Bücher-Flohmarkt der Stadtbibliothek. Der fand nach zwei Jahren Corona-Pause erstmals wieder statt.

Germering – „Das Papier muss zwischen den Finger rascheln.“ Für Daniela Sigmund gehört das Fühlen unbedingt mit zu ihrem ganz persönlichen Leseerlebnis. „Egal, ob Buch oder Zeitung“, fügt sie noch mit einem Lachen hinzu. Immer wieder gleitet deshalb ihr Blick über die mit Lesestoff prall gefüllten Tische in der Germeringer Stadtbibliothek. An der einen oder anderen Stelle greift sie dann auch zu einem Buch. „Aus Neugier“, um zumindest etwas über Thema und Inhalt zu erfahren.

Sie lese gerne und sei bis auf Krimis, die sie gleich wieder weglegt, auch nicht so auf Themen festgelegt, sagt Daniela Sigmund. Ein paar Bücher werde sie mitnehmen. „Obwohl ich eher aus Zufall hier bin“, gesteht die Germeringerin. Beim Einkaufen auf dem Wochenmarkt unmittelbar vor der Haustür der Stadtbibliothek sei sie auf den Bücher-Flohmarkt aufmerksam geworden. „Dann hat’s mich neugierig gemacht“, so Sigmund. Mit Einkaufen und Stöbern sei es für sie ein entspannter Samstagvormittag geworden.

Angelo Parisi bezeichnet sich dagegen als „ausgesprochener Bücher-Flohmarkt-Hopper“. Aus dem Münchner Westen kommend, nehme er in der Region jede Gelegenheit wahr, sich mit Lesestoff auszustatten, „gerne historische Romane“. Doch Parisi sieht den Flohmarkt zudem als Gelegenheit sich mit kleinen Geschenken für Freunde und Familie einzudecken. „Nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Geburtstage oder mal als Dankeschön.“ Jeder Beschenkte bekomme dann auch eine kleine Widmung. „So wird’s etwas ganz persönliches.“ Gott sei Dank wisse jeder in seinem Umfeld Bücher zu schätzen, sagt Angelo Parisi.

So ein Gefühl will Valentin Sötz seinen Kindern ebenfalls mit auf den Weg geben. So lange wie möglich möchte er am Vorlesen festhalten, so dass man die Geschichten im wahren Sinn des Wortes mit den Händen greifen kann. „Ein Buch ist ein Erlebnis, ein Buch hat seinen Wert“, sagt Sötz. Daher sei ein Bücher-Flohmarkt eine gute Gelegenheit, das immer wieder zu fördern – auch wenn er nicht direkt zum Stöbern in die Stadtbibliothek gekommen ist. „Ich habe ein paar ausgeliehene Bücher zurückgegeben“, erzählt Sötz. Dann habe er sich mit seinen Kindern Pia und Samuel von der Stimmung des Flohmarkts einfangen lassen.

Wie so viele andere auch. In den vier Stunden, die der Bücher-Flohmarkt dauert, ist immer wieder von den Besuchern die Erleichterung zu spüren, dass er nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden konnte. Die Bibliotheks-Mitarbeiter hatten jedenfalls alle Hände voll zu tun, den Lesestoff abzuwiegen.

Denn die Bücher werden, wie seit vielen Jahren bewährt, nach Gewicht verkauft. Somit ist es auf dem Flohmarkt einfacher, dass Käufer und vor allem Verkäufer der Menge an Büchern Herr werden. Jedes Buch einzeln auszuzeichnen wäre zu aufwendig. Und so gibt es das Kilo Lesestoff für zwei Euro.

Die Gesamtmenge der Medien, die auf den aneinander gereihten Tischen liegen, schätzen die Organisatoren des Flohmarkts allerdings zwischen einer bis zwei Tonnen. Gegliedert sind die Tische in Themenbereiche, wie „Körper und Geist“, „Ausflüge und Reisen“, „Beruf und Finanzen“ oder „Geschichte und Politik“. Neben Büchern gibt es aber auch Spiele, DVDs, CDs und andere Medien, die mit Einzelpreisen zwischen einem und zwei Euro versehen sind. Hans Kürzl