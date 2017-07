Flucht nach Armband-Klau

Der Diebstahl eines Armbands im Wert von nur 1,99 Euro hat am Samstagnachmittag im Germeringer Stadtzentrum zu einer Verfolgungsjagd geführt.

Germering–Eine junge Frau, etwa 18 Jahre alt, hatte das Armband in einem Bekleidungsgeschäft an der Gabriele-Münter-Straße mitgehen lassen. Doch einer Mitarbeiterin fiel der Diebstahl auf, sie sprach die junge Frau an. Die flüchtete sich in den Edeka, wo sie dann von zwei Mitarbeitern des Bekleidungsgeschäftes angesprochen und an den Armen festgehalten wurde.

Doch die Diebin kämpfte sich frei, flüchtete über den Park vor der Stadthalle und zu einer Bushaltestelle. Die Polizei stoppte war wenig später den Bus, aber die Frau war wohl am Hochrainweg ausgestiegen.

Beschreibung der Täterin: weiblich, etwa 18 Jahre alt, etwa 1,50 Meter groß. Die Frau trug zur Tatzeit eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und ein schwarzes T-Shirt mit goldfarbenen Pailletten auf der Rückseite.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Germering unter Telefon 089/8941570 zu melden.