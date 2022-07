Der Obstsalat gehört zum Sprachkurs: So lernen Ukrainer Deutsch

So lernen wir Deutsch: Dozentin Julia Theobald (4.v.r.) erklärte (v.l.) Sozialamtschef Martin Rattenberger und Zweiter Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair, wie der Kurs aufgebaut ist. Das Zubereiten eines Obstsalats war eine von insgesamt 60 Unterrichtseinheiten. © mm

Als sie nach dem Ausbruch des Krieges in ihrer Heimat nach Germering kamen, sprachen sie noch kein Wort Deutsch. Gut drei Monate später können acht Ukrainer – sieben Frauen und ein Mann – sich schon grundlegend verständigen. Möglich gemacht hat dies ein Kurs der Volkshochschule.

Germering – Die ersten ukrainischen Flüchtlinge trafen in Germering Ende März, Anfang April ein. Sie kamen überwiegend privat unter. Als eines der größten Probleme stellten sich sofort die fehlenden Sprachkenntnisse heraus. Irina Moor, sie leitet bei der Volkshochschule (VHS) den Bereich Integration und Deutsch, berichtet, dass die deutschen Gastfamilien bei der VHS nach Sprachkursen gefragt hätten. Man habe schnell handeln müssen und habe es tatsächlich geschafft, innerhalb von zwei Wochen einen Kurs auf die Beine zu stellen.

Finanzierung durch die Stadt

Die Stadt habe dabei kräftig mitgeholfen und die Finanzierung gesichert, erzählte Irina Moor jetzt bei einem Besuch des damals eingerichteten Kurses im Mehrgenerationenhaus Zenja. Möglich war dies laut Sozialamtsleiter Martin Rattenberger dank großzügiger Spenden, die auf einem eigens für die Ukrainehilfe eingerichteten Konto bei der Stadt eingegangen seien.

Das größte Problem bei der Organisation des Deutschkurses war Irina Moor zufolge dann das Finden einer geeigneten Lehrkraft: „Der Markt war leer gefegt.“ Als dann endlich eine gefunden war, fiel die schon nach dem ersten Kurstag wegen Krankheit wieder aus. Dass dies nicht das vorzeitige Ende des Angebots war, ist Julia Theobald zu verdanken. Sie sagte spontan zu, als sie den verzweifelten Anruf von Irina Moor bekam. „Die Germeringer VHS ist meine Heimat. Außerdem unterrichte ich auch beim Sprachlernförderverein Mukule.“

Löffel oder Gabel?

Der Besuch von Vertretern der Stadt – neben Martin Rattenberger war auch Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair gekommen – kam den Kursteilnehmern wie zufällig sehr gelegen. Sie hatten gerade einen Obstsalat zubereitet, um auf diese Weise neue Wörter kenne zu lernen. An der Tafel im Kursraum waren unter anderem „das Schneidebrett“, „die Schüssel“ und „das Messer“ zu lesen. Jeder einzelne der Gäste erhielt eine kleine Portion des fruchtigen Salates. Die obligatorische Frage „Mit Löffel oder mit Gabel?“ musste jeder beantworten. Laut Dozentin Julia Theobald zeigte dies alles beispielhaft auf, wie der Kurs ablaufe: „Wir lernen mit allen Sinnen.“

Olha Krystal, sie lebt seit der Flucht aus der Heimat mit ihren zwei Kindern und der Schwiegermutter bei einer Familie in Germering, bewies bei ihrer Vorstellung, dass sie sich schon grundlegend verständigen kann. Es gehe ihnen allen gut. Ihr Hinweis, das sie außer Ukrainisch noch Russisch, Englisch und Französisch spreche, machte aber auch eines klar: Sie und die weiteren Kursteilnehmer kommen aus eher bildungsnahen Schichten. Julia Theobald erzählte dann auch, dass sich ihre Schüler in den Gastfamilien mit Englisch sehr gut verständigen könnten.

Stück Normalität

Das Erlernen der deutschen Sprache ist laut Irina Moor auch nicht das einzige Ziel ihres Kurses, erzählt Julia Theobald weiter: „Ich will ihnen auch ein Stück Normalität vermitteln. Wir müssen die Menschen in ihrer unvorstellbar schwierigen Situation wieder handlungsfähig machen.“

Dass das Leben fern der Heimat nicht einfach ist, erzählte Iryna Fedorenko. Auch sie ist mit ihren zwei Kindern nach Germering gekommen . Mitgebracht hat sie aber auch ihre Leidenschaft für Kunst: „Außer Deutsch lernen und Malen habe ich nichts zu tun.“ Dass sie letzteres sehr gut beherrscht, sah man kurz darauf: Sie zog das Bild eines Mädchens aus einer Stofftasche und überreichte es als Dankeschön an Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair. Die versprach, das Kunstwerk an OB Andreas Haas zu übergeben, der es in seinem Dienstzimmer aufhängen werde.

Bei dem im April gestarteten Angebot der Volkshochschule handelt es sich Irina Moor zufolge nur um eine Art Vorkurs, der Mitte Juli endet. Anschließend haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich den Berechtigungsschein für einen Integrationskurs ausstellen zu lassen, der Mitte September beginnt. Dann können sie möglichst gemeinsam mit mehreren Vertretern anderer Nationen ihre Deutschkenntnisse verfeinern.

