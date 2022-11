Frauenhaus bietet Zuflucht und Sicherheit - mit offenem Konzept

Von: Klaus Greif

Sozialministerin Ulrike Scharf (vorne 3.v.r.) war Ehrengast bei der Einweihung des Frauenhauses. Neben ihr sind (v.r.) Margit Berndl, Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair und Landrat Thomas Karmasin zu sehen. © Weber

Das neue Frauenhaus des Landkreises ist ein gutes halbes Jahr nach seiner Fertigstellung offiziell eingeweiht worden. Es ist das erste Frauenhaus in Bayern, dessen Adresse öffentlich ist.

Germering – Sozialministerin Ulrike Scharf bekannte in ihrem Grußwort, dass sie gespannt sei, wie dieses neue Konzept funktioniere.

Das Frauenhaus des Landkreises befindet sich seit dem Frühsommer im neuen Max-und-Gabriele-Strobl-Haus an der Unteren Bahnhofstraße. In diesem Gebäude befindet sich auch das stationäre Hospiz, das etwas früher in Betrieb ging und auch schon eingeweiht wurde.

Entstehungsgeschichte

Betrieben wird das Frauenhaus vom Verein Frauen helfen Frauen. Vorständin Antje Krüger wies bei der Einweihungsfeier noch einmal auf die besondere Entstehungsgeschichte des Gebäudes hin, das vor allem dank der Stiftung von Max und Gabriele Strobl und der Sozialstiftung Germering gebaut werden konnte.

Laut Antje Krüger ist das Konzept eines nicht mehr anonymen Frauenhauses Ergebnis einer längeren Diskussion, die von den Niederlanden ausgegangen sei. Mittlerweile gebe es in Deutschland eine Reihe solcher Frauenhäuser. Das Germeringer sei das erste dieser Art in Bayern. Mit dem neuen Konzept, das nur dank einer guten Zusammenarbeit mit der Polizei möglich sei, könne das Versteckenmüssen der betroffenen Frauen beendet werden. Auch die Kinder müssten jetzt keine Geheimniskrämerei mehr betreiben.

Sozialministerin Ulrike Scharf bezeichnete das „schöne Gebäude“ als einen Zufluchtsort: „Hier können sich Frauen sicher und wohl fühlen.“ Jede der betroffenen Frauen habe eine eigene Geschichte, so Scharf. Gemeinsam sei ihnen, dass sie den ersten wichtigen Schritt in ein neues Leben getan haben: „Hierher zu kommen.“

Ein besonderes Lob hatte Ulrike Scharf für „Frauen helfen Frauen“ parat. Die Mitglieder hätten in den vergangenen 30 Jahren im Landkreis eine beispielhafte Infrastruktur zum Schutz von Frauen aufgebaut. Das Frauenhaus-Team leiste dabei grundlegende Arbeit: „Sie geben den Frauen Sicherheit.“

Offenes Konzept

Dass die Germeringer Einrichtung mit einem offenen Konzept betrieben werde, nannte Ministerin Scharf etwas ganz besonderes. Sie sei gespannt, wie es funktioniere. Ihr Gefühl sage ihr aber jetzt schon, dass es sich als Fortschritt für die betroffenen Frauen und Kinder herausstellen werde.

Margit Berndl, Vorständin des paritätischen Wohlfahrtsverbandes Bayern, erinnerte an die Anfänge des Kampfes gegen Gewalt an Frauen, der in den 1970er-Jahren begonnen habe. Erst 1978 sei das erste Frauenhaus in München eröffnet worden. Mittlerweile werde das Thema von der Gesellschaft ernster genommen. Dazu habe auch die Me-Too-Bewegung beigetragen. Dennoch seien nach wie vor zu viele Frauen von Gewalt betroffen.

In der Stadt

Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair begrüßte die Tatsache, dass das Frauenhaus in der Mitte der Stadt stehe. Stadt und Stadtrat freuten sich darüber, dass den Frauen hier ein sicherer Ort angeboten werde, um den ersten Schritt zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu machen. Die Aufhebung der Anonymität ermögliche es, den Bewohnerinnen ein offenes Umfeld zu geben.

Landrat Thomas Karmasin war entsetzt darüber, dass so viele Frauen schutzbedürftig sind: „Wie kann das ein?“ Die Tatsache, dass der Standort des neuen Hauses bekannt sei, begrüßte er: „Es ist schön, dass das nicht mehr geheim sein muss. Wir verstecken die Frauen nicht mehr.“

