Preise stark erhöht: Badevergnügen wird deutlich teurer

Von: Klaus Greif

Zum Auftakt der Freibad-Saison am 14. Mai steigen auch die Eintrittspreise. Und zwar teilweise sehr kräftig. archi © mm

Die Eintrittspreise für das Hallenbad, das Freibad und die Eislaufhalle Polariom werden zwischen 15 Prozent (Einzeleintritt Kinder) und 30 Prozent (Halbjahreskarten) angehoben. Der neue Tarif tritt zur Eröffnung der Freibadsaison am 14. Mai in Kraft. Ab dann gibt es auch zum ersten Mal günstige Kurzschwimm-Karten.

Germering – Die Erhöhung der Eintritte ist die erste nach sechs Jahren Tarifstabilität. Darauf wies OB Andreas Haas im zuständigen Werkausschuss hin. Dass die Anpassung des Tarifs notwendig ist, begründete Stadtwerke-Chef Roland Schmid auch mit einem Hinweis auf die gestiegenen Energiekosten schon vor dem Ukrainekrieg – für den Betrieb der Bäder und des Polarioms sei ein im Verhältnis hoher Energieaufwand notwendig. Die aktuelle Entwicklung auf dem Öl- und Gasmarkt werde Schmid zufolge dafür sorgen, dass die zusätzlich generierten Einnahmen sofort wieder weg sind.

Erhöhung bei Kindern geringer

Man habe sich im Vorfeld genau überlegt, wie man die neuen Preise am besten staffeln könnte. Hintergrund war die Überlegung, dass der Anstieg für Kinder geringer ausfallen soll als der für Erwachsene. Der Einzeleintritt in den Bädern für die Sechs- bis 16-Jährigen kostet künftig vier statt 3,50 Euro – das ist ein Plus von 15 Prozent. Erwachsene zahlen ab Mai für die Einzelkarte 4,50 statt 3,50 Euro (plus 25 Prozent). Sie können dann aber auch erstmals den auf eineinhalb Stunden begrenzten Kurzschwimmtarif lösen, der vier Euro kostet. Für Kinder kostet dies dann drei Euro. Der immer schon günstigere Eintritt ins Polariom steigt ähnlich stark.

Den kräftigsten Anstieg gibt es bei den Halbjahreskarten für die Bäder. Erwachsene müssen künftig mit 122 Euro um 30 Prozent mehr dafür auf den Tisch legen. Eine der Begründungen für diese kräftige Steigerung war der Hinweis darauf, dass sich der Anstieg relativiert, wenn die Karte häufig genutzt würde.

Die Dauerkarten für die Berechtigten von Ermäßigungen, die für Familien und die für Alleinerziehende, werden nicht ganz so deutlich angehoben. Eine Änderung gibt es auch für die Ferienkarten, die Schülern weiterhin einen günstigen Eintritt ins Bad sichern sollen. Sie sind künftig immer für sieben Tage gültig und kosten je neun Euro.

Ab dem 14. Mai gibt es noch zwei andere Neuerungen. Zum einen kann man künftig an den Kassen den Eintritt mit einer EC-Karte begleichen. Zum anderen ist die Definition von Familien für den Erwerb solche Karten angepasst worden. Familien sind demnach Lebens- oder Verantwortungs-Gemeinschaften zweier Erwachsener mit mindestens einem Kind für das Kindergeld gewährt wird.

Kritische Stimmen

Die Mitglieder des Ausschusses billigten die Erhöhung. Allerdings gab es auch kritische Stimmen. Sozialreferent Herbert Sedlmeier (CSU) empfand den Anstieg bei den Halbjahreskarten sehr hoch: „Passt das in die Zeit?“ Stadtwerke-Chef Schmid wies ihn drauf hin, dass viele Kunden ihre Dauerkarten regelmäßig nutzten. Schon bei drei Nutzungen in der Woche reduziere sich der Einzeleintritt auf 0,92 Cent.

Saskia Schon (SPD) monierte, dass es nach wie vor keinen Familien-Einzeleintritt gibt. Schmid begründete dies mit der schwierigen Kontrollsituation. Halbjahreskarten gibt es wie bisher nur beim SW-Kartenservice. Dort können alle Nachweise und die Namen der Berechtigten problemlos angegeben werden. Vor Ort im Bad würde dies nicht nur zu einem Stau an der Kasse führen. Die Kontrolle sei dann auch aus Datenschutzgründen sehr fraglich.

