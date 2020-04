Freilaufende Hunde reißen zwei trächtige Rehe

Wegen der Ausgangsbeschränkung in der Corona-Krise nutzen mehr Menschen als sonst die stadtnahen Wälder zum Luftschnappen und Erholung suchen. Die Folgen sind nicht immer schön. Vor allem freilaufende Hunde und Müll sorgen für Ärger.

Germering – Werner Kirmair, Bauernobmann und Jagdpächter, ist fassungslos. Seit den Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten in Folge der Corona-Pandemie gibt es einen unglaublichen Zustrom von Spaziergängern und Ausflüglern in den Wäldern. Das wäre nicht schlimm – wenn sich alle an die eigentlich bekannten Regeln halten würden. Was aber immer weniger tun, wie Kirmair klagt: „Ich verstehe die Welt nicht mehr. Es gibt keinen Respekt vor der Natur.“

Das beginne damit, dass viele ihre Hunde im Wald und auf den Feldern frei laufen ließen. Traurige Folge: Innerhalb weniger Tage habe er zwei hochträchtige tote Rehe entdeckt, die von Hunden gerissen worden waren. Dabei wäre es Kirmair zufolge heute so einfach, dem Freiheitsdrang der Vierbeiner entgegen zu kommen: „Es gibt doch mittlerweile Flexi-Leinen, die bis zu 30 Meter Freilauf möglich machen.“

Spaziergänger sind abseits der Wege unterwegs

Ein weiteres Problem sei, dass die Spaziergänger sich nicht an die vorhandenen Wege hielten, sondern immer wieder neue Trampelpfade schaffen – dabei habe man doch in Germering ein großzügig angelegtes und gut erschlossenes Wegenetz. Wenn er Ausflügler darauf anspreche, ernte er meist nur ein Achselzucken.

Völlig unverständlich ist für Kirmair, dass die Spaziergänger mittlerweile ihre Autos auch auf den Feldern abstellten, um in die Natur zu kommen. Zwischen Germering und dem Schusterhäusl habe er zwei Fahrzeuge gesehen, die mitten im frisch angesäten Brotgetreide-Acker standen. Er habe Zettel auf den Windschutzscheiben hinterlassen – ob’s was hilft, ist zweifelhaft.

Eine Menge Müll wird hinterlassen

Ein weiteres Problem ist der Müll, der hinterlassen wird. Das nehme Formen an, die er nicht für möglich gehalten habe, sagt Kirmair. Unbekannte haben es vor kurzem sogar soweit getrieben, dass sie am Naturfreundehaus eine Parkbank ausgerissen und woanders hingeworfen hätten. „Möglicherweise wollten sie ein Lagerfeuer machen und sind dabei gestört worden.“ Der Landwirt appelliert deswegen an die Vernunft seiner Mitmenschen und bittet: „Nehmt Rücksicht auf die Natur.“