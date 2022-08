Abschied vom Kommandanten: Er war über 40 Jahre im Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr

Michael Kleiber (r.) engagiert sich seit über 40 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Germering. Das Foto mit Ludwig Deimel (l., Stellv. Kommandant) und Thomas Mayrhofer(M., Kommandant), ist im März bei seiner offiziellen Verabschiedung als Kommandant entstanden. © Peter Weber

Gut vier Jahrzehnte war Michael Kleiber der Freiwilligen Feuerwehr in Germering aktiv verbunden – zuletzt als Stadtbrandinspektor sogar an entscheidender Stelle.

Germering – Der letzte große Einsatz im Oktober 2021, eine Katastrophenschutzübung, war spektakulär. Eine Überraschung für Michael Kleiber, eine Art Abschiedsgeschenk der Feuerwehrkameraden: Ein Güterzug rammt ein Auto, eine S-Bahn kracht auf den Zug. Es brennt, überall Verletzte. Kleiber gehört als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr zu den leitenden Kräften dieser Übung. Sein damaliger Stellvertreter Thomas Mayrhofer gestand, es sei schwierig gewesen, das Ausmaß der Übung geheim zu halten. Kleiber dazu heute: „Die Überraschung ist gelungen. Aber ich musste mich auch auf die Aufgabe konzentrieren.“

Michael Kleiber hat genau das stets getan, seitdem er 1980 im Alter von 16 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr beigetreten ist. Mit dem Vater, der dort Mitglied war, hatte er das Vorbild in der Familie. Kleiber selbst macht eine Lehre als Zimmerer, dann als Trockenbauer. Und er bringt sich engagiert bei der Feuerwehr ein, wird Gerätewart – ein Amt, das er zwölf Jahre lang gewissenhaft ausübt.

Michael Kleiber in jüngeren Jahren als Leiter eines Einsatzes. © tb

Dann, im März 1998, wird es für Kleiber emotional. Innerhalb einer Woche wird der gebürtige Germeringer nicht nur zum Stellvertretenden Kommandanten ernannt, sondern auch stolzer Vater eines Sohnes. „Das sind Tage und Stunden, die vergisst man nicht mehr.“

Ab 2004 nimmt Kleiber dann die Position des Kommandanten ein und wird zudem Stadtbrandinspektor. In dieser Funktion ist er gefragt, wenn es um Brandschutzmaßnahmen in Gebäuden geht oder um Stellungnahmen bei Straßenbaumaßnahmen. Kleiber ist außerdem fest eingebunden, wenn es um Notfallpläne und Schadensereignisse geht.

Die Explosion eines Hauses in der Frühlingsstraße im Januar 2011 gehört dazu. Der damalige Polizeichef Klaus Frank nannte es einen der intensivsten Einsätze in seinem bisherigen Polizistenleben und hebt hervor. „Die Zusammenarbeit von Polizei, Rettern und Feuerwehr war vorbildlich. Sensationell.“

Auch das Hagelunwetter von Pfingsten 2019 hat sich bei Kleiber eingeprägt. 121 Einsätze der Germeringer Wehr am Pfingstmontag, bis zum Dienstagabend kamen nochmals 74 Einsätze dazu.

Das sind Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Führungsqualitäten gefragt. „80 bis 90 Einsatzkräfte zu koordinieren, das ist wie ein Mittelbetrieb“, benennt das Kleiber. „Da geht sehr viel aus der Menschenkenntnis, gerade in persönlichen Gesprächen und nach fordernden Einsätzen.

Zumindest um den Nachwuchs für die Feuerwehr musste sich Kleiber kaum Sorgen machen – selbst trotz Corona. „Da haben wir personell sehr viel Glück gehabt.“ Acht Mitglieder seien zuletzt 18 Jahre alt geworden und können voll eingesetzt werden. Ein gewisser Lohn für die Öffentlichkeitsarbeit der Germeringer Wehr. „Da muss selbst ein Kommandant am Ball bleiben“, sagt Kleiber aus Erfahrung.

Gut tut ebenso die Anerkennung von außen. Oberbürgermeister Andreas Haas würdigte die 42 Jahre Kleibers in der Feuerwehr so: „Wer so lange dabei ist, der zeigt Leidenschaft.“ Er habe auch bei ernsten Einsätzen immer Ruhe bewahrt und die Übersicht behalten. Kleiber habe sich bis zum Spatenstich immer für die Erweiterung des Feuerwehrhauses an der Augsburger Straße eingesetzt. Kleiber hat in den über vier Jahrzehnten Mitgliedschaft in der Stadt drei verschiedene Feuerwehrreferenten und drei Kreisbrandräte erlebt.

Ganz weg von der Feuerwehr ist Kleiber auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in diesem Frühjahr nicht. Er ist noch in die Ausbildung junger Feuerwehrkräfte eingebunden. Und seine Erfahrung ist bei Leistungsprüfungen gefragt, wo er als Schiedsrichter eingesetzt wird. Doch eines steht für Michael Kleiber bei allem Einsatz für die Feuerwehr ebenfalls fest: „Ohne den Rückhalt der Familie geht es nicht.“ So kurz dieser Satz wirkt, er kommt aus tiefer Dankbarkeit.

