Trotz höherer Preise und schlechten Wetters: Freude über Start des Germeringer Christkindlmarkts

Von: Hans Kürzl

Die vorweihnachtliche Stimmung ließen sich der Nikolaus sowie seine kleinen und großen Freunde auch vom anhaltenden Nieselwetter nicht verderben. © Peter Weber

Der Germeringer Christkindlmarkt startete nass und unwirtlich. Doch die Händler und die Besucher freuten sich trotzdem, dass der Markt nach Corona-Pause wieder stattfinden kann.

Germering – Der Regen, der aufs Pflaster vor Stadthalle und Bibliothek plätscherte, wollte und wollte nicht enden. Trotzdem ließ sich Heidi Zweck an ihrem Stand mit Kerzen und anderen Wachsprodukten die gute Laune nicht verderben. Ein freundliches Wort für die Kunden gehört ebenso dazu wie der kurze Plausch mit dem Standbesitzer gegenüber. „Hilft ja nichts“, sagt Heidi Zweck und lächelt dazu. Das Wetter könne man nicht ändern.

Auch bei den Standbetreibern steigen die Preise - „Aber nicht übertrieben“

Händlerin Sigrun Demmeler verkaufte gegen die Kälte und die Tristesse wärmende und farbenfrohe Schals. Zum 38. Mal ist die Augsburgerin mit ihrem Stand gegenüber der Stadtbibliothek vertreten. Und sie verkauft ihre Waren nur in Germering: „Für mich ist es sehr angenehm, dass hier unter der Woche erst ab 17 Uhr geöffnet ist.“ Denn ihre Schals vertreibt sie nebenberuflich.

Angesichts der wirtschaftlichen Lage musste auch Sigrun Demmeler ihre Preise anheben: Ein Schal, der vor drei Jahren zehn Euro kostete, wechselt nun für zwölf Euro den Besitzer. Auch Herbert Kraft hat bei seinen heißen Maroni „ein bisserl an der Preisschraube drehen müssen“, wie er einräumt. „Aber nicht übertrieben.“ Auf dem Tollwood-Festival müsse man fast das Doppelte hinlegen. Dass die Kunden angesichts des Schmuddelwetters eher bei den Maroni zugreifen als bei seinen anderen Produkten wie Nudeln, Honig und Likören, wundert ihn nicht. „Die Maroni werden die Hauptsache bleiben“, sagt Herbert Kraft, der früher lange in Germering gelebt hat.

Vize-Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair: „Kann die Herzen erwärmen, gerade in dieser Zeit.“

Vize-Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair eröffnete den Christkindlmarkt in Vertretung von Oberbürgermeister Andreas Haas. Man habe lange überlegt, sagte sie, ob man angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Energiekrise den Markt abhalten solle. „Aber er kann die Herzen erwärmen, gerade in dieser Zeit.“ Und er leiste einen wichtigen Beitrag, „um unser Gemüt in Gleichklang zu bringen“.

Öffnungszeiten Der Christkindlmarkt öffnet Montag bis Freitag um 17 Uhr, am Samstag und Sonntag um 14 Uhr. Täglich um 17.30 Uhr kommt der Nikolaus.

Anerkennung sprach Kreuzmair den 24 Standbesitzern aus, die ihre Schmankerl und Waren anbieten. „Sie haben es nicht leicht gehabt. Trotzdem haben sie nicht aufgegeben.“ Traditionell hatte der ökumenische Bläserkreis die Eröffnung musikalisch begleitet. Auch ein paar ukrainische Advents- und Weihnachtslieder drangen in den Abend hinaus. So konnte dem Regen ein wenig mit vorweihnachtlicher Stimmung getrotzt werden.