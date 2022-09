Frisbee-Golf: Neue Anlage im Westpark eröffnet

Germering

Eine sportliche Freizeitbetätigung, die allen zugänglich ist: Das ist Disc-golf. Der Teilhabebeirat hatte die Idee, dafür eine Anlage zu eröffnen. Und nun flogen die ersten Frisbees im Westpark.

Germering – „Es ist ein weiterer Schritt dazu, dass alle Menschen am Leben in der Stadt teilnehmen können, auch in der Freizeit.“ Für Sozialreferent Herbert Sedlmeier (CSU) ist die neue Discgolfanlage im Westpark ein gelungenes Werk.

Mit dem inklusiven Charakter des Angebots hatte Ortrun Obermeier, stellvertretende Vorsitzende des Teilhabebeirats, bereits vor gut einem Jahr bei der Antragstellung geworben. Noch immer sei die „Sportart hierzulange relativ neu“, sagte Obermeier bei der offiziellen Einweihung im Westpark. Aber das soll sich jetzt ändern. Vom Prinzip her wie beim Golf muss eine Scheibe/eine Frisbee mit einer bestimmten Anzahl an Würfen in einem Korb untergebracht werden.

Der finanzielle Aufwand hält sich in Grenzen: Ungefähr 20 Euro kostet ein Dreierset Scheiben. „Und man braucht keine Vorkenntnisse“, so Obermeier.

Für die Errichtung der Anlage mit vier Stationen musste die Stadt 8000 Euro ausgeben. Ursprünglich sollten sechs Stationen realisiert werden, das fiel aber aus Sicherheitsgründen flach, unter anderem wegen des nahen Spielplatzes. „Aber auch mit vier Stationen ist das attraktiv“, betonte Oberbürgermeister Andreas Haas. Dass man trotzdem auf andere Nutzer des Parks aufpassen müsse, sei eine Selbstverständlichkeit, so der OB. Auf dem Areal gibt es unter anderen ein Basketball-Spielfeld.

Bei der Discgolfanlage war darauf geachtet worden, dass sie auch von Bürgern mit Einschränkungen genutzt werden kann. Sozialreferent Sedlmeier, er sitzt im Rollstuhl, hält die neue Anlage für gut nutzbar. „Nicht jeder Rollstuhlfahrer wird es wohl schaffen“, sagte er. Aber es gebe im gesamten Areal genügend Wege und Ausweichmöglichkeiten, sodass sich keiner ausgeschlossen fühlen müsse. Um das zu unterstreichen, ist ein sportlicher Wettkampf geplant, zu dem die Stadt einlädt. Er soll voraussichtlich im Frühjahr 2023 stattfinden. Der Freizeitcharakter werde aber stets im Vordergrund bleiben, hieß es von Teilhabebeirat und Stadtverwaltung.

An anderen Orten wird das Discgolfen professionell betrieben, auf 18-Korb-Anlagen, mit Ausmaßen wie bei richtigen Golfplätzen. So finden in Rüsselsheim von 29. September bis 3. Oktober die offiziellen deutschen Discgolf-Meisterschaften statt.

Zum Teilhabebeirat

kann man am besten schriftlich Kontakt aufnehmen: per E-Mail an die Adresse germeringt@gmail.com. Beim Beirat gibt es einen limitierten Satz kostenloser Scheiben fürs Discgolfen.

