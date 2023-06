Fronleichnams-Prozession: Gemeinsam auf dem Weg zur Hoffnung

Von: Hans Kürzl

Fronleichnamsprozession: Pfarrer Andreas Christian Jaster mit der Monstranz und Ministranten. © hk

Germering – Auch wenn man das Hochfest bereits im vergangenen Jahr in Germering wieder so feiern konnte, wie man es kennt, so wirkten die Corona-Jahre noch nach. Die Freude, Fronleichnam gemeinsam erleben zu können, war groß. Auch Stadtpfarrer Andreas Christian Jaster ging darauf ein: „Es wird noch einige Zeit dauern, dass wir Folgen dieser Pandemie spüren werden.“ Auch Kriege und Krisen würden Lebenswelten auseinanderbrechen lassen, bisweilen sogar für Risse in der Familie sorgen. „Wir leben in einer zerbrochenen Welt“, sagte der Stadtpfarrer.

Nur gemeinsam

Umso wichtiger sei es, den Menschen bewusst zu machen, dass sich Jesus Christus mit ihnen auf den Weg mache – durch die Straßen und das Leben. „Allein der christliche Glaube zeigt, dass Gott Mensch geworden ist und dass Gott als Mensch gelitten hat“, sagte Jaster. An Fronleichnam könne man sich so bewusst werden, dass manche Wege allein gegangen werden können, manche Ziele allerdings nur gemeinsam erreicht werden könnten.

Allerdings hätte Jaster den Weg durch Unterpfaffenhofen beinahe mit einem sehr weltlichen Problem bewältigen müssen. Eine seiner Schuhsohlen hatte sich gelöst, was provisorisch mit Sekundenkleber behoben werden musste. Die dadurch entstandene kurze Pause überbrückte Jaster mit dem humorvollen Hinweis: „Das gehört nicht zur Liturgie.“

Etwas Besonderes

„Herrlich menschlich“, fand Elli Bergmann, eine von vielen, die an der Prozession teilnahmen. Seit ihrer Kindheit sei es ihr ein tiefes Bedürfnis, Fronleichnam zu erleben. „Die Prozession macht diesen Tag für mich zu etwas Besonderem“, sagt die 48-Jährige. Auch einige Anlieger entlang des Prozessionsweges hatten diesen Tag gewürdigt. In einem Fenster war eine Madonna zu erkennen. An anderen Stellen waren Balkone beziehungsweise Einfahrten geschmückt. Allzu viele waren es aber nicht. Für Jaster ist es zudem ein guter Brauch, dass die Prozession in einem Jahr in Unterpfaffenhofen stattfindet, im nächsten in Germering – jeweils direkt an dem Feiertag. Die Pfarrei St. Cäcilia dagegen hält ihren Festgottesdienst mit Prozession am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr ab.

Für den reibungslosen Ablauf hatten Ordnungspersonal der Kirche und die Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen gesorgt. Diese hatte den Prozessionsweg mit zwei Fahrzeugen abgesichert.

