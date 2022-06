Fronleichnam wieder mit Prozessionen

Von: Klaus Greif

Die Stadtkirche feiert Fronleichnam wieder wie vor der Pandemie. Das zeigt Pfarrer Jaster beim Festgottesdienst vor mehreren Jahren auf dem Platz vor der Dorfkirche St. Jakob. © Stadtkirche

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona kann die katholische Stadtkirche in diesem Jahr das Fronleichnamsfest so feiern, wie man es kennt. Am Donnerstag, 16. Juni, gibt es je eine Prozessionen in Germering und Unterpfaffenhofen. St. Cäcilia feiert am Sonntag nach.

Germering – Im ersten Coronajahr 2020 feierte die Stadtkirche Fronleichnam zum bisher letzten Mal. Allerdings gab es damals schon keine übliche Prozession mehr. Stadtpfarrer Andreas Christian Jaster zog nur mit Mesner Joseph Schneider und Kirchenmusikerin Sul Bi Yi zum Segen durch die Straßen. Im Vorjahr gab es gar keine Prozession.

Jetzt vermeldet die Stadtkirche eine Rückkehr zur Normalität. „Gottlob werden wir das Fronleichnamsfest in diesem Jahr wieder wie gewohnt feiern können – nach zweijährigem Corona bedingtem Sondermodus“, erklärt Pfarrer Jaster. Das ist aus Sicht der Kirche auch deswegen wichtig, weil Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine und Mitfeiernde im Trachtengewand die mit dem Fronleichnamstag verbundene Volksfrömmigkeit und Feierlichkeit unterstrichen.

Die Stadtkirche feiert das Fronleichnamsfest dabei wie vor der Corona mit drei Prozessionen. Die Pfarreien St. Johannes Bosco (Unterpfaffenhofen) und St. Martin (Germering) begehen das Fest traditionell am Feiertag selbst. Die Pfarrei St. Cäcilia (Harthaus) feiert am Sonntag, 19. Juni, nach. Das war auch in den Jahren vor Corona so.

Zeitplan und Routen

In St. Johannes Bosco beginnen die Feierlichkeiten am Donnerstag, 16. Juni, mit einem Festgottesdienst um 8.15 Uhr vor der Dorfkirche St. Jakob, Alte Kirchstraße. Im Anschluss an die feierliche Messe findet die Prozession statt. Sie führt von der Jakobskirche über die Salzstraße, nach rechts abbiegend in die Brückenstraße, weiter über die Salzstraße, Allinger Straße, Nebeler Straße und die Alte Kirchstraße zurück auf den Platz vor St. Jakob.

Im Anschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein im Feuerwehrhaus am Starnberger Weg. Die Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen sorgt für die passende Musik. Bei schlechtem Wetter findet nur der Festgottesdienst in der Kirche St. Jakob statt.

St. Martin

In St. Martin beginnt die Festmesse um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche. Der verkürzte Prozessionsweg, der es den Mitfeiernden ermöglichen soll, in möglichst großer Zahl mitzugehen, führt von der Kirche über den Marquartweg hin zur Kirchenstraße. Von dort geht es nach rechts in östlicher Richtung bis zur Unteren Bahnhofstraße, dann links in nördlicher Richtung die Untere Bahnhofstraße entlang bis zur Augsburger Straße. An der Kreuzung zieht die Prozession nach rechts über die Augsburger Straße bis zur Mariensäule. Dort ist ein Altar aufgebaut. Von der Mariensäule aus führt der Rückweg zur Kirche über den Schulweg, die Kirchenstraße und den Marquartweg zurück zur Pfarrkirche. Aus Sicht der Stadtkirche ist es wichtig, dass der Prozessionsweg die Pfarrkirche, die Mariensäule als eines der Wahrzeichen des alten Dorfkerns von Germering und die Alte Dorfkirche St. Martin miteinander verbindet. Nach der Prozession findet ein Frühschoppen im Pfarrzentrum statt.

Die Pfarrei St. Cäcilia beginnt ihre Feier am Sonntag, 19. Juni, 9.30 Uhr, mit einer Festmesse in der Pfarrkirche am Bahnhof Harthaus. Die anschließende Prozession führt von der Kirche aus in Richtung Bahnhof und weiter bis zum Ende der Hubertusstraße. Dort biegt der Zug nach rechts in die Hartstraße ein und macht Halt an einem auf Höhe der Hausnummer 116 aufgebauten Altar. Von hier aus geht es weiter über die Defregger- und Eisenbahnstraße zur Bahnunterführung und zurück zur Kirche. Das anschließende Pfarrfest wird bei schönem Wetter im Garten gefeiert. Es gibt Essen und Getränke.

