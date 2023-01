Fun Unlimited ist bereit für den Fasching

Von: Hans Kürzl

Fun Unlimited meldet sich zurück: Mit dem Programm „Back on the Dance Floor“ wird der Fasching 2023 begleitet. © Peter Weber

Der nächste Schritt in den Fasching ist Fun Unlimited gelungen. Bei der Premiere präsentierte die Germeringer Showtanzgruppe ein Programm, das vor allem eine Botschaft sendete: Endlich dürfen wir wieder auftreten.

Germering – Moderatorin Antonia Kollman freute sich, dass es nach zwei Jahren coronabedingter Pause 2023 wieder eine Premieren-Präsentation des Showprogramms geben konnte. Dazu hatte Fun Unlimited (FU) Freunde und Gönner ins Autohaus Moser eingeladen. Nach einer langen Zeit der Einschränkungen wollte die Tanzgruppe gute Laune machen und den nächsten Schritt in diesen Fasching gehen, kündigte Kollman an: „Wir kommen mit Glitzer, Haarspray und viel Musik.“

Zurück auf der Tanzfläche

Für die Nachwuchsgruppen hatte man dazu das Motto „Zauberwald“ gewählt. Bei der „großen“ Showtanzgruppe will man bis zum Faschingsdienstag am 21. Februar mit „Back on the Dance Floor“ das Publikum begeistern.

Bei der Musikauswahl hat man auf Experimente verzichtet. Klassiker wie „Knock in Wood“ nehmen alle Generationen mit, Hits von Michael Jackson und den Spice Girls gehen bei Älteren und Jungen ins Ohr. „Musik vereint alle Altersgruppen“, sagt Kollman.

Nervosität bei Moderatorinnen

Melanie Angermeier, die die Show der großen Showtanzgruppe präsentierte, bestätigt das: „Es macht Spaß, durch so ein Programm zu führen.“ Nach zwei Jahren wieder in die Moderation hineinzufinden, sei nicht so schwer gewesen, bestätigen beide. „Dass man ein wenig nervös ist, gehört dazu“, so Kollmann.

Akrobatik ist fest im Repertoire

Bei den Nachwuchsgruppen überwiegt die Fröhlichkeit der Darbietung. Die Jüngeren belohnen sich nun für viele Trainingsstunden mit Auftritten vor Publikum. Das Motto „Zauberwald“, die Geschichte um verwunschene Pflanzen und gute Elfen und Prinzen, lässt sich sowohl von Minis, Kindern als auch von den Teenies gut umsetzen. Das Kinder-Prinzenpaar Sarah Bendel und Alexander Fink fügte sich bei allen Elementen gut ein. Dass die beiden coronabedingt schon ihre zweite Saison bestreiten und schon Routine haben, ist kein Nachteil.

Die Showtanzgruppe setzt auf Tanz und Akrobatik. Bei der Premiere des Programms gab es dafür oft Szenenapplaus. So bestärkt gehen alle Tänzer in den Galaball der FU am kommenden Samstag in der Stadthalle. Antonia Kollman: „Wir freuen uns auf den nächsten tollen Abend.“